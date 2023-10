À quelques mois seulement de la prochaine CAN qui aura lieu en Côte d’Ivoire, l’ancien international marocain Abdeslam Ouaddou a déclaré dans une interview que la sélection marocaine ne fait pas partie des équipes favorites de cette compétition continentale.

Méconnu auprès de la jeune génération marocaine, Abdeslam Ouaddou était une star et un héros au Maroc en 2004. Aux côtés de l’actuel sélectionneur national Walid Regragui, ces derniers font partie de la “génération en or” qui ont menés l’équipe nationale en finale de la Coupe d’Afrique des Nations en 2004.

Lors d’une interview accordée au média qatari Winwin, l’ancien défenseur central des Lions de l’Atlas est revenu sur les chances des équipes nord-africaines et en particulier celle du Maroc lors de la CAN-2023.

Pour lui, “la logique voudrait que l’équipe nationale marocaine soit parmi les favoris pour remporter la CAN 2023”, faisant ainsi référence aux performances réalisées par les Lions de l’Atlas en Coupe du Monde.

“Cependant, le Maroc n’est pas favori”, affirme-t-il. D’après lui, cette compétition continentale reste très différente du Mondial. “Les conditions de la CAN seront différentes de celles de la Coupe du Monde”.

Parmi les raisons que l’ancien professionnel avance, le fait que cette CAN se jouera en Côte d’Ivoire, pays connu pour son climat tropical. “Il est toujours difficile de désigner les équipes d’Afrique du Nord comme favorites lorsque le tournoi se déroule en Afrique subsaharienne”, indique Ouaddou.

Celui qui a été capé avec l’équipe nationale à 68 reprises a également mis l’accent sur la qualité des pelouses dans les pays subsahariens. Selon lui, les pelouses des stades africains se détériorent parallèlement avec la progression des sélections en compétition.

Toutefois, Ouaddou estime que les équipes d’Afrique du Nord ont tout de même leurs chances. Ce dernier conseille donc à ces équipes “seront amenées à modifier leurs façons de jouer, et à avoir au moins deux types de style de jeu”, pour aller loin lors de cette CAN.

L’on peut ainsi dire que Ouaddou rejoint son ex-coéquipier sur ce point. En effet, le coach des Lions de l’Atlas avait lui aussi fait une déclaration similaire. Pour Regragui également, la sélection nationale n’est pas favorite.

“Aujourd’hui on n’est pas favoris. Je m’excuse auprès du peuple marocain parce que c’est vrai que je disais ‘si on fait pas minimum demi-finale. Mais je pense qu’aujourd’hui il y a de meilleures équipes que nous sur le continent”, avait annoncé Regragui en conférence de presse.

The groups are set. ✅#TotalEnergiesAFCON2023 is now ready to kick off in January! 🇨🇮⚽️ pic.twitter.com/Xxanb9FDzp

— CAF (@CAF_Online) October 12, 2023