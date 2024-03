Après un recul dans le classement FIFA fin 2023, les Lionnes de l’Atlas avancent de deux places dans cette dernière mise à jour, publiée ce vendredi 15 mars 2024.

Alors qu’elle a terminé 2023 à la 60e place mondiale, l’équipe nationale féminine de football vient de grapiller deux places retrouvant de la sorte son 58e rang dans le classement en affichant 1433.23 points au compteur.

À l’échelle continentale, les Lionnes font du surplace en se maintenant à la troisième place derrière le Nigeria (36e) et l’Afrique du Sud (51e).

Au niveau mondial, l’Espagne culmine à la première place, suivi de l’Angleterre qui a remplacé les Etats-Unis à la deuxième place et de la France (3e) qui conserve sa place troisième place.

Les Lionnes de l’Atlas, lesquelles conservent se classement jusqu’à publication de la prochaine liste le 14 juin prochain, affronteront leurs homologues zambiennes les 5 et 9 avril prochains, pour le compte des matchs aller et retour du quatrième et dernier tour des qualifications aux Jeux Olympiques (Paris-2024).

Selon un communiqué de la Fédération Royale Marocaine de Football, le match aller de cette double confrontation se jouera le 5 avril au Stade Levy Mwanawasa, à Ndola en Zambie, à partir de 19h00. Le match retour aura lieu le 9 avril au Complexe Sportif le Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat, à partir de 22h00.

Lors du précédent tour, l’équipe nationale féminine a pris le meilleur sur son homologue tunisienne, tandis que la Zambie s’est qualifiée aux dépens du Ghana.

« Playing at the Olympics would be historic for Morocco. » 🇲🇦✨

Having already made history at the #FIFAWWC, Khadija Er-Rmichi & the Atlas Lions are looking to make more by qualifying for the Olympics. 🇫🇷

— FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) March 14, 2024