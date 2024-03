En prévision des prochaines échéances dont les éliminatoires pour le Mondial 2026, Walid Regragui a entamé une tournée européenne afin d’insuffler du sang neuf à son effectif. Sa prochaine liste devrait en principe réserver quelques surprises. Détails.

Contrairement à la période post-Mondial 2022 où le onze national et Walid Regragui étaient adulés par tout le monde, l’après CAN 2023 fut terriblement décevant. Les Lions de l’Atlas ont prématurément quitté la compétition africaine plongeant les supporters dans l’amertume.

Pour calmer les esprits, on annonce de manière officieuse une tournée européenne du sélectionneur dont le but est de dénicher de nouveaux talents, mais surtout combler les lacunes du Onze national.

Une démarche confirmée par Regragui en personne lors de sa dernière sortie sur la chaîne nationale d’Arryadia. Il avait insisté sur la nécessité d’insuffler du sang neuf à l’équipe. Le coach a surtout mis l’accent sur sa quête de jeunes talents pour renforcer son effectif. A quelques jours du prochain rassemblement des Lions de l’Atlas, plusieurs noms commencent à sortir du lot.

Et le plus marquant d’entre eux demeure Brahim Diaz. En grande forme actuellement avec le Real Madrid, plusieurs sources, tant marocaines qu’espagnoles, affirment que le milieu offensif aurait choisi de représenter le Maroc au détriment de La Roja.

Diaz s’est retrouvé au cœur d’une bataille entre la FRMF et la fédé espagnole. Les deux instances s’acharnent pour s’offrir les services du milieu de terrain des Merengues. Mais depuis peu, le joueur semble prendre un virage décisif. Plusieurs médias, dont Marca et AS, expliquent que les pourparlers vont bon train avec la partie marocaine.

🚨 Brahim Diaz will play for Morocco! 🇲🇦 The Real Madrid player is finalising the administrative procedures to be selected. 📝 Walid Regragui presented him with a project putting him at the centre of the Moroccan national set-up. 🔜 (Source: @diarioas ) pic.twitter.com/c7gkFWnFg0 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 2, 2024

La presse ibérique affirme que ledit joueur, dont le père est marocain, a d’ores et déjà acquis la nationalité marocaine. Il aurait également été séduit par le projet sportif de la FRMF et de Regragui. L’on déduit que la rencontre entre ce dernier et Diaz a porté ses fruits. Le temps le confirmera.

Autre grande surprise de la prochaine liste du coach marocain: Eliesse Ben Seghir. Du haut de ses 19 ans, le franco-marocain brille avec son club, l’AS Monaco. Comme pour le joueur susmentionné, le dossier de Ben Seghir est sur la table depuis près d’un an. Il semble que l’on se dirige vers un heureux dénouement!

🚨 EXCLUSIVITÉ SOCCER212 : Eliesse Ben Seghir sera présent dans la prochaine liste de Walid Regragui ! Sauf blessure inopinée, le talent de l’AS Monaco rejoindra officiellement la tanière des Lions lors du prochain rassemblement. Comme nous vous le rapportions dès le mois de… pic.twitter.com/YfcjYEqbdo — SOCCER212 (@SCCR_212) March 2, 2024

D’après plusieurs sources concordantes, le milieu de terrain figurerait sur la prochaine liste de Regragui. La FRMF travaille sur ce dossier depuis juin dernier en entamant les démarches pour son changement de nationalité sportive. Pour rappel, à l’image de nombre de Lions de l’Atlas, le monégasque avait représenté les couleurs française en U-17 et U-19 avant de se désister. On pourrait ainsi le voir dès le rassemblement du mois de mars.

Parallèlement, selon les médias locaux, Regragui pourrait aussi intégrer des joueurs formés au Maroc à la sélection. Trois profils semblent se distinguer. Il s’agit du capitaine de l’AS FAR et champion en titre de la Botola Pro, Mohamed Rabie Hrimat, de l’ancien attaquant du Raja, Soufiane Rahimi et de l’ailier droit Mourad Batna. L’on parle également du retour de Jawad El Yamiq qui avait marqué les esprits lors du dernier Mondial.

🚨 According to Al Mountakhab Journal

🇲🇦 Walid Regragui is set to include four new players in his squad for the month of March :

– Soufiane Rahimi

– Rabie Hrimat

– Mourad Batna

– Jawad El Yamiq pic.twitter.com/pvRzAkI1ho — MoroccanGrinta (@MoroccanGrinta) February 23, 2024

Après la CAN, Regragui ne fait plus l’unanimité. Après l’élimination de l’équipe nationale par l’Afrique du Sud en 8e de finale, le coach est sous les feux des critiques. Nombreux sont ceux qui remettent en question ses choix tactiques.

Aujourd’hui, le technicien national se retrouve devant une bonne opportunité pour redresser la barre. Deux matchs amicaux sont prévus pour ce mois. Le team national devra faire face à l’Angola et la Mauritanie les 22 et 26 mars prochain.

Les Lions de l’Atlas affrontent en amical l’Angola et la Mauritanie

Les Lions de l’Atlas se rassembleront dans quelques jours au Complexe Mohammed VI de football. Toutefois, la fédé n’a pas encore dévoilé la date de sortie de la prochaine liste. Celle-ci devrait être rendue publique quelques jours seulement avant ledit rassemblement.