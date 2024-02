Le coach national, Walid Regragui, est revenu en long et en large lors d’une interview sur l’élimination du Maroc en Coupe d’Afrique des Nations 2023. Malgré un ton sincère, la sortie médiatique du sélectionneur n’a pas fait l’unanimité.

L’interview du sélectionneur national, Walid Regragui, sur la chaîne Arryadia a divisé les internautes. Si certains défendent Regragui, louant ses compétences et sa stratégie, d’autres remettent en cause ses décisions. Il y en même qui jugent ses explications « insuffisantes« . Le sélectionneur national aurait, selon eux, failli à sa mission. Et ils estiment qu’il n’a pas fourni d’analyses approfondies sur les performances de ses protégés.

L’interview de regragui c’est une catastrophe, sa parle pas football je n’ai marre 😭😭 — Sowest (@sowestlite) February 17, 2024

Lors de l’interview, Regragui a évoqué les conditions climatiques à San Pedro, où évoluaient les Lions de l’Atlas. Cette ville en Côte d’Ivoire est connue pour son taux d’humidité élevé.

Un argument qui ne passe pas auprès de tout le monde. « Le climat n’affecte pas que nos joueurs, mais toutes les équipes », écrit un internaute.

Cette interview de Regragui n’a fait que l’enfoncer. Il n’a pas assumé ces erreurs, il nous parle de humidité (comme si c’était un surprise) et s’est bcp contredit. Sa force a été tjs la cohérence de ses propos. Je ne veux même pas parler du journaliste de Arryadia. — sah omer (@oumich84) February 17, 2024

Je vais me répéter, dommage pour ceux qui m’ont déjà lu à ce sujet : le climat de l’Afrique subsaharienne empêchait pas la Tunisie d’alterner régulièrement entre demi-finales et quarts de finales. Sur les 7 CAN que l’Egypte prend il y en a 4 en Afrique Subsharienne (je sais pas… https://t.co/hFVwXEanoH — 🔍 (@IzmoScouting) February 17, 2024

C’est facile de pas travailler pendant 1 an avec le meilleur effectif que le Maroc a connu et les meilleurs moyens mis par la fédération! Et résumer sa a simplement (c’est un mal profond) pour ensuite dire désolé on repart de 0 c’est un nouveau cycle🤯🤯🤯🤯#Mountakhab #Maroc pic.twitter.com/S9ZAckVeHG — MOUNS🦁MOROCCO FOOTBALL (@mounsmorocco) February 17, 2024

Certains vont encore plus loin en comparant Regragui à Belmadi, le coach algérien. Depuis qu’il a remporté avec l’Algérie la CAN en 2019, l’homme a complétement changé d’attitude. Certains parlent d’une « Belmadisation » du coach marocain.

On assiste désespérément à la belmadisation du Mountakhab avec cette prise d’otage Dès à présent, vs allez voir un tout autre visage de Regragui en conférence : arrogant, hautain, agressif, pleurnichard Il va s’enfermer dans cette bulle pensant qu’il est persécuté Fiasco 2025 — El Berkani 🇲🇦 (@brk5149) February 17, 2024

Nous sommes malheureusement en train d’assister a la Belmadisation de Regragui — A² (@Amiinee24) February 16, 2024

Walid Regragui a pourtant annoncé des changements au sein du staff et de son effectif.

Elle est là diff entre Regragui et Belmaden https://t.co/VtcVSUDtRL — Islem🇨🇻🇩🇿 #regraguiIN (@crackpampers_) February 17, 2024

Pourtant, des internautes pensent que l’équipe du Maroc se dirige droit vers le mur. La « Baraka » et la « Niya » de Regragui semblent s’être évaporées.

Regragui plus aucune confiance en lui c’est terminé j’attend de voir le prochain rassemblement mais j’ai l’impression on va droit dans le mur avec lui — Mazze🇲🇦🥷 (@Mocrorifi) February 17, 2024

Avec la CAN 2025 prévue au Maroc et le Mondial 2026 qui arrivent à grand pas, il est crucial pour Regragui de regagner la confiance des supporters. Il aura d’ailleurs l’occasion de le faire lors du prochain rassemblement des Lions de l’Atlas prévu au mois de mars. La sélection nationale affrontera en amical les sélections mauritanienne et angolaise les 22 et 26 mars prochain au grand stade d’Agadir.