Si elle conserve les mêmes proportions que la précédente version, la toute nouvelle Kia Picanto qui fait son entrée sur les routes marocaines, s’affiche avec un nouveau design, des équipements plus modernes et des motorisations essence et diesel.

La mise à jour de la face avant se caractérise par une nouvelle calandre imposante grâce à la nouvelle signature exclusive “Tiger Nose”: un design totalement repensé, et un style sportif. Comme à l’avant, la face arrière est largement revue avec un bouclier redessiné et complétée par des feux LED verticaux. La finition GT Line comprend en plus un bandeau lumineux à l’avant et à l’arrière, qui relie les deux blocs optiques sur toute la largeur. Les phares et leur signature lumineuse sont inédits, pour un style moderne et futuriste.

Cette nouvelle déclinaison conserve les dimensions de la précédente avec 3.59 mètres de longueur, 1.59 mètre de largeur, 1.49 mètre de hauteur et un empattement de 2.4 mètres : un bon compromis entre agilité, confort et espace.

Des packs de couleurs inspirées de la nature

L’habitacle rassemble des matériaux de qualité et des finitions soignées. Il devient également plus technologique avec l’apparition d’une instrumentation entièrement digitale et paramétrable, ainsi qu’un écran tactile de 8 pouces flottant. Ce dernier est compatible Android Auto et Apple CarPlay.

L’autre nouveauté se trouve dans les nouveaux coloris des intérieurs à travers trois déclinaisons disponibles : Glossy Black, Adventurous Green et Rich Brown.

À l’arrière, la nouvelle version de la Kia Picanto continue d’offrir trois vraies places pour et un coffre de 255 litres.

Concernant les motorisations, les clients ont le choix entre le moteur Kappa essence 1,0 litre de 67 chevaux en boite de vitesse manuelle à 5 rapports ou automatique à 4 rapports et le moteur essence Kappa 1,2 litre de 84 chevaux en boite automatique 4 rapports, tous deux répondant aux normes antipollution européennes Euro 6. Les deux options maximisent l’efficacité et réduisent les émissions de CO2.

Cette nouvelle Kia Picanto est disponible en 2 niveaux de finition : Motion 1.0L BVM / BVA et GT Line 1.2L BVA.

A partir de 139 900 DH