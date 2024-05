Au cœur du quartier Oasis à Casablanca, sur le boulevard Taddart et à deux pas du rond-point Bachkou, Palm Office Center se positionne comme la nouvelle adresse de choix pour les entrepreneurs et investisseurs en quête d’un environnement professionnel d’exception. Ce complexe immobilier dernier cri conjugue emplacement premium, infrastructures haute technologie et services haut de gamme, pour répondre aux exigences des entreprises modernes et des investisseurs visionnaires.



DÉCOUVREZ LE PROJET





Pour se rendre à l’adresse du Palm Office Center, plus besoin de votre appli de géolocalisation ou d’un quelconque plan. Le projet, en plus d’être imposant et esthétiquement remarquable, bénéficie d’une situation géographique idéale.

À seulement quelques minutes des grands axes comme l’autoroute Casa-Rabat (à moins de 500 mètres), le boulevard Ghandi, à 2 minutes de la gare de l’Oasis et de la station de tramway Bachkou, Palm Office Center offre une accessibilité optimale qui facilite grandement les déplacements professionnels. Les commerces, restaurants et services essentiels sont également tous à portée de main, gage supplémentaire de praticité et de gain de temps au quotidien.

Le projet propose une offre sur-mesure de bureaux modulables, de 42 à 117 m², permettant d’accueillir aussi bien des startups en plein essor que des entreprises bien établies tout en offrant de nombreuses options pour aménager les locaux selon vos exigences spécifiques.



DÉCOUVREZ LE PROJET





Chaque espace bénéficie d’équipements haut de gamme : climatisation, isolation acoustique/thermique, connexion fibre optique ultra-rapide, revêtements en grès cérame importé, câblage informatique dernière génération pré-installé, etc… De quoi créer un cadre idéal pour stimuler la productivité de ses collaborateurs et accueillir ses clients dans des conditions optimales.

Locaux commerciaux

Outre ces espaces de bureaux, Palm Office Center propose également de prestigieux locaux commerciaux de 68 à 160 m² au rez-de-chaussée, pouvant accueillir franchises internationales, boutiques, restaurants et autres activités. Situé à proximité immédiate d’un carrefour majeur de la capitale, ces locaux bénéficient d’une excellente visibilité et d’un flux constant de passants.

En plus de sa position stratégique et de ses surfaces adaptées, Palm Office Center se distingue aussi par sa palette complète de services premium : 2 parkings sous-sol sécurisé avec une place attitrée par bureau, balcons et terrasses avec vues imprenables, hall d’accueil monumental aux standards internationaux, service de conciergerie attentionné, système de sécurité vidéo 24/7, 2 ascenseurs modernes et rooftop aménagé pour événements professionnels, etc… Et ce n’est là qu’un aperçu des atouts qui font de Palm Office Center un véritable écosystème dédié à la réussite entrepreneuriale.

Palm Office Center se positionne ainsi comme une référence incontournable pour les professionnels qui souhaitent développer leurs activités dans un cadre dynamique et inspirant mais aussi comme une opportunité d’investissement particulièrement intéressante.

À partir de 850.000 DH.

Cette offre étant limitée, une visite s’impose donc pour découvrir sans attendre tout le potentiel de ce nouveau hub professionnel de premier plan situé au cœur de Casablanca.

À propos du promoteur

Palm Office Center est développé par EMC Immobilier, un acteur majeur dans le secteur de l’immobilier au Maroc. EMC Immobilier se distingue par son engagement envers l’excellence et l’innovation, en créant des espaces de travail modernes et fonctionnels qui répondent aux besoins des professionnels d’aujourd’hui. EMC Immobilier propose également des résidences intégrées conjuguant confort, design exclusif et prix compétitifs à travers ses projets hauts de gamme Palm Garden, Palm Zenata et Bab Salam.



DÉCOUVREZ LE PROJET