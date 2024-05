Radisson Hotel Group (RHG) et Al Hoceinia Hospitality, filiale hospitality de Al Hoceinia Holding, ouvrent un nouvel établissement à Casablanca: le Radisson Hotel Casablanca Gauthier La Citadelle.

Le Radisson Hotel Casablanca Gauthier La Citadelle est le premier hôtel premium du groupe à ouvrir ses portes à Casablanca. Situé au cœur du quartier Gauthier à Casablanca, ce nouvel établissement, le second du groupe à Casablanca et le neuvième au Maroc, fait partie du projet mixed-use et haut de gamme « La Citadelle ».

Offrant un agréable compromis entre confort et commodité, le Radisson Hotel Casablanca Gauthier La Citadelle est idéalement situé dans le centre de Gauthier, à proximité de la Villa des Arts et des principales attractions culturelles de la « Ville Blanche », notamment la Corniche, la médina grouillante d’activité, et la majestueuse mosquée Hassan II enrichissant l’expérience des visiteurs.

De plus, l’hôtel est parfaitement desservi par les principaux axes de la ville et jouit d’une vue imprenable sur le parc de la Ligue Arabe, ajoutant une touche de tranquillité à son ambiance urbaine. La proximité de l’hôtel des hauts lieux du shopping et des affaires, confirme la position de l’établissement comme une destination incontournable pour les voyageurs recherchant à la fois praticité et plaisir.

Lire aussi. Hôtellerie: Radisson Hotel Group entend doubler sa capacité d’accueil au Maroc

Détenu et géré par des filiales d’Al Hoceinia Holding, l’hôtel dispose de 133 chambres spacieuses, dont neuf suites conçues pour offrir aux hôtes un vaste espace de vie agrémenté d’équipements haut de gamme.

Chaque chambre est dotée d’un coin détente et d’un espace de travail destiné aux voyageurs d’affaires. Le design des chambres a été soigneusement pensé, avec des matériaux de première qualité et une conception moderne en blanc et beige qui assure une parfaite harmonie entre fonctionnalité et convivialité pour des séjours autant mémorables qu’harmonieux.

Le restaurant Braise invite les hôtes à vivre une expérience culinaire unique avec sa cuisine ouverte sur un feu de braise, son décor sophistiqué, son atmosphère accueillante, sa musique live et sa vue sur l’effervescence de Gauthier.

L’élégant bar-restaurant Bliss, niché sur le rooftop de l’hôtel, propose des cocktails sophistiqués, de la ville et le parc de la Ligue Arabe. Le Lobby Bar est quant à lui l’endroit idéal pour se détendre autour d’un cocktail artisanal.

Avec ses 450 mètres carrés d’espaces de réunions et d’événements avant-gardistes, incluant une somptueuse salle plénière et cinq salles de réunion équipées des dernières technologies audiovisuelles, l’hôtel Radisson Casablanca Gauthier La Citadelle offre le cadre parfait pour des événements exceptionnels. Les clients désireux de maintenir leur condition physique trouveront leur bonheur au centre de remise en forme de l’hôtel, qui propose une vaste sélection d’équipements de cardio et de musculation à la pointe de la technologie, complétée par une piscine extérieure et des cours de yoga revitalisants.