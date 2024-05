Le 29 avril dernier, Volkswagen Maroc a présenté sur le circuit de l’UTAC son nouveau Touareg et présenté, en avant-première, la toute nouvelle génération du Tiguan.

C’est au départ de Bouskoura, au volant du nouveau Tiguan, que les journalistes conviés à l’événement ont pu découvrir le nouveau modèle pour le mener tambour battant au centre d’essais UTAC Maroc, dans la région d’Oued Zem.

Sur place, ils ont pu découvrir et tester de manière plus poussée toutes les évolutions de ce nouveau Volkswagen Touareg. Sur les pistes rapides et les courbes techniques de l’UTAC, ils ont ainsi pu évaluer ses performances et ses capacités dynamiques dans diverses situations de conduite, le tout dans les meilleures conditions de sécurité.

Guidés par des moniteurs professionnels, ils ont également eu l’occasion de mettre à l’épreuve les capacités tout-terrain du nouveau Touareg, explorant ses fonctionnalités avancées sur les terrains escarpés et les pistes accidentées du centre d’essais.

Cette journée d’essai a été ponctuée par la présentation, en avant-première, de la toute nouvelle génération du Volkswagen Tiguan. Les invités ont ainsi pu admirer les nouvelles lignes tout en fluidité et en dynamisme du Tiguan III, et s’installer dans son habitacle aux accents premium, alliant matériaux raffinés et technologies de pointe. Une nouvelle génération qui devrait sans trop de mal perpétuer le succès de ses devancières, et confirmer l’excellence dont fait montre Volkswagen dans le segment des SUV.

Impressionnant Touareg

Lancé en 2002, le Volkswagen Touareg a connu un grand succès. Son point fort? Un véhicule associant les qualités d’un tout-terrain, les performances d’une routière et le confort d’une grande berline, le tout habillé de lignes aussi séduisantes que valorisantes.

Très vite, le Touareg s’est imposé comme une référence parmi les grands SUV haut de gamme. Résultat: plus de 1,13 million d’exemplaires sillonnent aujourd’hui les routes dans le monde.

Et ce n’est pas fini, le vaisseau amiral de la gamme Volkswagen a su se renouveler et arrive sur le marché marocain dans une version restylée de sa troisième mouture.

Bien plus qu’une simple mise à jour esthétique et technique, le nouveau Volkswagen Touareg débarque avec un design actualisé, un contenu technologique renforcé et un équipement enrichi.

Un design modernisé

Les designers ont offert au Touareg III des atours revisités: la face avant accueille une nouvelle calandre plus imposante, mais toujours élégante, composée de barres transversales s’étendant sur toute la largeur du véhicule. Sur la version «Executive», elles se parent d’applications chromées, alors qu’elles prennent une teinte noir brillant sur la version «R-Line». Et sur les deux versions, la barre centrale est désormais éclairée de part et d’autre du logo.

Les blocs optiques entièrement repensés génèrent un éclairage diurne et nocturne unique avec une triple signature lumineuse inédite en L.

Grâce à leur gestion intelligente, les feux de route anti-éblouissement sont automatiquement occultés pour ne pas gêner les conducteurs des véhicules circulant en sens inverse.

Un habitacle plus confortable et plus technologique

Dans l’habitacle, le niveau de qualité a encore été bonifié. Ainsi, les surfaces de contact au niveau des panneaux de portes, de la console centrale et de l’accoudoir sont désormais réalisées dans un matériau souple, et présentent des doubles surpiqûres pour un supplément de confort et de raffinement.

Dans la longue liste des dispositifs d’agrément, le système d’affichage et de commande «Innovision Cockpit» se compose du tableau de bord numérique «Digital Cockpit» de 12,3 pouces, et du système d’infodivertissement haut de gamme «Discover Premium», avec son écran tactile de 15 pouces.

Parmi les autres fonctions du système, on retrouve la navigation avec cartographie Maroc, la réactivité de l’interface ou encore la commande vocale.

En outre, des prises USB-C, d’une puissance de charge de 45 watts (au lieu de 15 watts auparavant), permettent de charger plus rapidement les smartphones, les tablettes et même les ordinateurs portables.

Châssis: plus d’agilité, plus de confort

Le châssis du nouveau Touareg a également été modifié. Selon la version, il est disponible avec une suspension classique ou avec une suspension pneumatique à régulation électronique de l’amortissement, ce qui optimise le confort et le comportement routier indépendamment de la charge.

Le «4MOTION Active Control» permet au conducteur de sélectionner, à partir d’une commande sur la console centrale, les profils route et tout-terrain les mieux adaptés au profil de la route et aux conditions de roulage, agissant sur les paramètres de la boîte automatique, de la direction, de la suspension pneumatique, de la réponse du moteur et des systèmes d’assistance à la conduite.

Motorisation: performante et économique

Le nouveau Touareg sera disponible au Maroc en finition «Executive» et «R-Line». Dans les deux cas, on retrouve sous le capot le V6 3.0 litres Turbo Diesel TDi, délivrant une puissance de 286 chevaux et un couple de 630 Newton/mètre.

Il est couplé à une boîte de vitesses automatique à 8 rapports et à une transmission à quatre roues motrices permanente «4-Motion», qui répartit la puissance sur les quatre roues selon les conditions de la route.