Un restylage en profondeur, une conduite plus sereine, des équipements à foison et un confortable digne des premium avec ses 7 véritables places, ce nouveau SUV de Kia ne manque pas de qualités et va rapidement faire de l’ombre à la concurrence avec ses motorisations Diesel et hybride et son prix attractif.

Le nouveau Kia Sorento s’offre un important restylage extérieur qui lui donne une allure imposante tant sur route, qu’en tout-terrain. Avec des dimensions impressionnantes (4.815 mm de long, 1.900 mm de large et haut de 1.695 mm pour un empattement de 2.815 mm), le nouveau SUV Kia affiche une présence imposante sur la route, tout en offrant un espace intérieur généreux pour les passagers et les bagages grâce à ses véritables 7 places de série.

À l’avant, le nouveau profil du capot moteur révèle un design de SUV plus statutaire caractérisé par des formes plus arrondies et une silhouette mieux définie. La forme des projecteurs verticaux et le motif en constellation d’étoiles des feux de jour soulignent le caractère avant-gardiste et high-tech du véhicule, tout comme la nouvelle calandre au maillage 3D ou les clignotants avant séquentiels. La face arrière reçoit de nouveaux blocs optiques intégrant des LED en diagonale.

Ce nouveau Kia Sorento propose un nouveau modèle de jantes en alliage de 18 ou 20 pouces selon la finition.

À l’intérieur, le nouveau Kia Sorento offre une habitabilité généreuse rehaussée par un bandeau d’éclairage d’ambiance minimaliste qui s’étire sur toute la largeur de l’habitacle.

On retrouve deux écrans panoramiques intégrés: un écran d’infodivertissement tactile de 12,3 pouces avec système de navigation et un combiné d’instrumentation de 12,3 pouces. Le rétroviseur intérieur digital peut, quant à lui, être utilisé comme un simple rétroviseur électrochromatique ou comme un écran pour afficher l’image d’une caméra. Ainsi, le conducteur peut distinguer parfaitement l’arrière du véhicule lorsque la visibilité est obstruée.

Le nouveau véhicule est également disponible avec la reconnaissance biométrique par empreinte digitale.

Autres nouveautés : l’assistance active à la conduite sur autoroute (LFA) avec aide au changement de voie et le moniteur avec vision panoramique 360° (SVM) avec fonction d’affichage en 3D. Le système de freinage d’urgence autonome a également été amélioré.

Le nouveau Kia Sorento est disponible en deux motorisations, avec au choix une motorisation Diesel 2.2L 202ch DCT8 4×2 ou 4×4 et une motorisation Hybride 1.6L 230ch BVA6 qui seront disponible ultérieurement en 2024

Le nouveau Kia Sorento est disponible en 2 niveaux de finition : Active+ 2.2L 4X2 CRDI et Exécutive+ 2.2L 4X4 CRDI.

A partir de 459900 DH en finition Active+ 4X2 (prix de lancement).