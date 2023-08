La Lionne de l’Atlas Elodie Nakkach, l’air jovial et décontracté lors de la conférence de presse précédant le duel des Lionnes contre la Colombie, a provoqué un fou rire dans la salle avec sa réponse à Radio France Internationale (RFI).

Au départ, le journaliste du média français posait à la prometteuse milieu de terrain marocaine une question sur l’égalité salariale entre les deux équipes nationales, féminine et masculine.

« Est-ce que vous considérez que vous êtes reconnues à votre juste valeur et notamment en terme de salaire », a-t-il demandé. Ce à quoi à la Lionne de l’Atlas a répondu qu' »en termes d’égalité salariale, je ne connais pas le salaire des hommes. Donc, je ne peux faire aucune comparaison ».

Et le même correspondant d’enchaîner du tac au tac avec une autre question sur la façon dont les joueuses marocaines sont « traitées ».

« Est-ce que vous êtes bien traitées ? », s’est-il interrogé. La réponse d’Elodie, désopilante mais de bon coeur, n’a pas tardé à venir.

« Oui, on est bien traitées, ce n’est pas un bagne (…) On mange bien, on rentre bien, etc », a-t-elle réagi, soulevant un éclat de rire parmi les autres journalistes.

Ce n’est pas la première fois que les Lionnes de l’Atlas font face à des questions saugrenues ou totalement en porte-à-faux avec l’objet et la finalité des conférences de presse.

Au cours de celle précédant leur premier match contre l’Allemagne, un journaliste de la BBC avait posé à la capitaine des Lionnes de l’Atlas une question hors-contexte et pour le moins malvenue. « Au Maroc, il est illégal d’avoir une relation homosexuelle. Avez-vous des joueuses homosexuelles dans votre équipe et à quoi ressemble leur vie au Maroc ? », s’était-il interrogé.

La modératrice de la conférence était alors immédiatement intervenue pour le recadrer, lui rappelant qu’il s’agissait « d’une question très politique, nous nous en tiendrons donc aux questions relatives au football ».

Un peu plus tard, la BBC avait présenté ses excuses et jugé que la question posée par son reporter à la capitaine de l’équipe nationale féminine, Ghizlane Chebbak, était « inappropriée » .