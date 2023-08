«La course des femmes marocaines à la Coupe du monde de cet été pourrait avoir un impact culturel et social encore plus important chez nous», écrit ce lundi 7 août le quotidien américain à grand tirage The Washington Post.

«Lorsque l’équipe masculine marocaine de football a fait sa course historique vers les demi-finales de la Coupe du monde en décembre, les supporters d’Afrique et du Moyen-Orient ont célébré cette percée tant attendue. Mais la course des femmes marocaines à la Coupe du monde de cet été pourrait avoir un impact culturel et social encore plus important chez nous», écrit l’écrivain et historien du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, Graham Cornwell.

Tout en rappelant que la semaine dernière, les Lionnes de l’Atlas sont devenues la première équipe arabe à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine et que ce moment «semble déjà avoir bouleversé certaines conventions dans la nation nord-africaine», l’historien spécialiste de la région souligne que c’est le fruit d’un travail de longue haleine (25 ans) qui a fini par donner ses fruits.

«Lorsque les États-Unis ont remporté leur deuxième trophée de la Coupe du monde en 1999, les Marocaines n’avaient encore remporté qu’une seule victoire dans tous les contextes», note le quotidien américain en rappelant que «la question de savoir si les femmes devraient être autorisées à jouer au football était encore un sujet de conversation dans les cafés, dans les journaux et à la télévision et à la radio il y a encore deux semaines, et il y a encore beaucoup de sceptiques».

The Washington Post n’a pas manqué de constater le changement qu’il y a eu entre la défaite des Lionnes de l’Atlas face à l’Allemagne et l’impact des deux victoires qui s’en sont suivi.

«Dans un mème diffusé sur les réseaux sociaux, des extraits des buts allemands ont été associés à une chanson pop marocaine populaire dans laquelle le chanteur compte de un à 10. Après le sixième but, les numéros sept à 10 s’alignaient avec des images de la vie domestique: une vadrouille, une lessive, une cuisine, un nouveau-né», relève le quotidien américain, considérant que «le message pas si subtil était que la perte était une preuve supplémentaire que les femmes appartenaient à la maison».

Et pourtant, un revirement a eu lieu. «Une semaine plus tard, un revirement remarquable a vu le Maroc battre la Corée du Sud (1-0) pour sa première victoire au Mondial, puis s’accrocher d’une manière ou d’une autre à une avance de 1-0 contre la Colombie (…) L’équipe s’est réunie sur le terrain de Perth, en Australie, en chantant un douaa (une prière) et en attendant le résultat du match Allemagne-Corée du Sud. Au fur et à mesure que l’on apprenait que l’Allemagne et la Corée du Sud étaient à égalité –ce qui signifiait que le Maroc avancerait– les chants ont cédé la place à une pure exaltation. Les caméras ont zoomé sur Rkia Mazraoui, un défenseur qui n’avait pas joué une minute lors des trois matchs. Elle tomba à genoux, mi-criant, mi-pleurant», décrit le Washington Post avant de soulever l’impact de ces images ont eu au Maroc à plus 16.000 km de l’Australie.

«De retour au pays, la conversation changeait également, alors que le Maroc se qualifiait pour la rencontre des huitièmes de finale de mardi avec l’ancien colonisateur français, qui avait éliminé les Marocains l’an dernier. Après la victoire en Colombie, Knorr, une entreprise de bouillons et un incontournable de la cuisine marocaine, a diffusé une publicité avec une photo du trophée de la Coupe du monde et un message qui disait : « Rien d’autre que Knorr n’appartient à la cuisine. Félicitations aux Lionnes de l’Atlas », peut-on lire sur l’article de Graham Cornwell.

«Avant que les filles ne commencent à jouer, les gens disaient: Retournez dans votre cuisine», a déclaré Meryem Ouelfatmi, une jeune de 27 ans originaire de Khénifra, dans une interview, «mais après qu’elles aient gagné, elles disent: Oh, ce sont des Lionnes de l’Atlas», note le quotidien. Autant dire que «toute l’ambiance a changé après leur succès».

«Pour certains, c’est presque rafraîchissant que l’équipe soit enfin évaluée par la qualité de son jeu et non par son existence», souligne le quotidien.

Quel changement culturel !

Ce changement culturel est «le produit de décennies d’investissement dans l’encadrement, les installations et le recrutement par la fédération royale, dirigée par un chef de fédération visionnaire, Fouzi Lekjaa, et inspirée et encouragée par le roi Mohammed VI», souligne l’écrivain Graham Cornwell en rappelant que le Roi «reçoit régulièrement les remerciements de l’équipe et que la capitaine Ghizlane Chebbak a posté un message simple – « Dieu, la Patrie, le Roi » – sur Instagram après la dernière victoire.

Une émission en avant-première sur la chaîne de télévision nationale 2M s’est ouverte sur une conversation entre deux comédiennes, dont une habillée en homme. L’homme soutient d’abord que «le football est pour les hommes; les femmes feraient mieux de cuisiner», mais il est ensuite convaincu que «les temps ont changé et il est temps de regarder les Lionnes». Le morceau est remarquable pour la façon dont il s’attaque de front aux réservations (réticences au changement, ndlr) des Marocains – sur la plus grande chaîne de télévision du pays.

Puisant dans les origines de cette prouesse, le quotidien américain à grand tirage considère que l’AS FAR a été un pionnier sur le front féminin, remportant 10 titres de champion et remportant la dernière Ligue des champions féminine africaine.

«Plus jeune, les garçons et les filles jouaient au foot dans la rue, sur la plage, mais à un certain âge, on n’avait pas de structures pour accompagner les filles», explique Bahya El Yahmidi, responsable de la section féminine des FAR et vice-présidente de le championnat national féminin. «Nous avons maintenant des champs de quartier partout, même dans les petites villes», confie la responsable dans des déclarations au Washington Post.

«L’investissement de l’AS FAR dans le développement des jeunes a été crucial pour le football dans tout le pays; d’autres clubs tentent d’imiter son succès», relève la même source.

Malgré les progrès du jeu national, à l’échelle mondiale, l’une des plus grandes histoires à émerger de la course de l’équipe dans cette Coupe a été Nouhaila Benzina, qui est devenue la première femme à porter un hijab lors d’un match de Coupe du monde, poursuit la même source.

«La semaine dernière, sur la chaîne de télévision française conservatrice CNews, Philippe Guibert a qualifié son port du hijab de « régressif » et a affirmé que c’était une insulte à ses coéquipiers, qu’elle critiquait implicitement d’impudeur», regrette la publication de la capitale étasunienne, notant que «Beaucoup de Marocains en rient».

« Là, c’est un non-problème. De nombreuses athlètes féminines de tous les sports en portent, et beaucoup ne le font pas», souligne l’auteur de l’article.

«Personne n’en parle», a déclaré Zineb Srairi, entraîneur et ancien joueur professionnel de Tanger. «Les gens vont toujours se concentrer sur quelque chose d’étrange, mais ici ce n’est vraiment pas quelque chose d’étrange. C’est personnel. … C’est ça.»

« Il est parfaitement courant de voir des familles et des groupes d’amis dans lesquels certaines femmes portent le hijab et d’autres non. Pour les fans marocains, Benzina est simplement une défenseuse héroïque qui a jeté son corps autour de la surface de réparation alors que le Maroc s’accrochait à son avance de 1-0 contre la Colombie», note Graham Cornwell en fin connaisseur de la culture nord-africaine.

Souligant que le succès de l’équipe a aussi un sens profondément familial, l’auteur de cet article cite la capitaine de la sélection Chebbak, qui se rappelle régulièrement l’inspiration de son défunt père, une ancienne star qui faisait partie de l’équipe nationale qui a remporté la seule Coupe d’Afrique du Maroc en 1976.

Khawla Arhzaf, une étudiante de 22 ans originaire de Rabat, regarde les matchs avec son frère. «Cela a été un grand changement», a-t-elle déclaré, «pas seulement pour les femmes mais pour les hommes qui regardent l’équipe et les soutiennent»

Avant chaque match, la photographe américano-marocaine Jinane Ennasri a des nouvelles de son père. Il dit la même chose à chaque fois. «Bnat ghadi laabu», crie-t-il dans le dialecte marocain de l’arabe, «Les filles jouent. Allez», conclut le Washington Post.