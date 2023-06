La FIFA a décidé de tripler le montant de la dotation dédié au Mondial féminin 2023 par rapport au Mondial 2019. Les primes iront de 30.000 à 270.000 dollars pour chaque joueuse.

Les Lionnes de l’Atlas participeront cette année la Coupe du monde féminine qui se tiendra du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle Zélande. La grande nouveauté de ce tournoi qui réunit les meilleures équipes féminines de football, c’est le montant des primes réservées par la FIFA.

L’instance a décidé de tripler la dotation globale du tournoi qui s’élève désormais à 152 millions de dollars (1,5 milliard de dirhams) distribués au total, soit dix fois plus que pour le Mondial 2015 au Canada.

Ce n’est pas tout puisqu’une partie de cette enveloppe sera rétribuée à chaque joueuse. Avant, la FIFA laissait les fédérations participantes utiliser la dotation – au moins 1,56 million de dollars (15,4 millions MAD) garantis à chacune des 32 nations qualifiées – entièrement comme elles l’entendent.

