Le FC Bayern de Munich vient d’annoncer la signature du premier contrat professionnel du Lionceau de l’Atlas Adam Aznou. Il est lié au club allemand jusqu’en 2027.

Le jeune footballer marocain Adam Aznou vient de signer un contrat professionnel avec le FC Bayern de Munich. L’annonce a été faite ce mercredi 15 mai par le club allemand, qui a également annoncé deux autres signatures de contrats professionnels, concernant le Croate Lovro Zvonarek et l’Allemand Noel Aseko Nkili.

✍️ FC Bayern has given professional contracts to youth players Lovro Zvonarek, Noel Aseko Nkili and Adam Aznou 🔴⚪#MiaSanMia

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) May 15, 2024