Depuis l’annonce du départ de Kylian Mbappé du PSG, des bruits de couloir annonçaient un éventuel transfert de son coéquipier et meilleur ami marocain Achraf Hakimi. Le Lion de l’Atlas s’est prononcé à ce sujet.

Partira, partira pas? C’est une question que se posent nombre de supporters du Paris Saint-Germain quant au futur d’Achraf Hakimi au sein du club, depuis l’annonce du départ de son coéquipier et ami Kylian Mbappé. Aussi, des rumeurs annonçaient le départ du Marocain au mercato estival.

Jusque-là, rien n’avait été confirmé ni par Achraf Hakimi ni par son club. Du moins, jusqu’à hier lundi. Présent à la cérémonie des Trophées UNFP, organisée à Paris, le joueur a été interrogé par une journaliste sur le départ de Kylian Mbappé.

“Tout le monde savait qu’il allait partir, je lui souhaite le meilleur pour le futur”, a-t-il affirmé. Mais il a également lâché des indices quant à son avenir au sein du club parisien: “Nous on est à Paris et on doit penser au meilleur pour Paris.” Sans plus.

S’il n’a pas donné plus de détails, Achraf Hakimi pourrait ainsi vouloir dire qu’il se concentre sur son club actuel. Rappelons que le Marocain est toujours lié par contrat au PSG jusqu’en 2026.