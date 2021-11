Le collectif citoyen contre le pass vaccinal a organisé une conférence de presse, vendredi 5 novembre, au siège du PSU, afin de préciser les objectifs de sa lutte. « Aucun compromis ne sera toléré. Seule la levée de ce pass mettra fin à notre lutte », soutient le communiqué diffusé en amont de l’événement.

« Clarification des objectifs, risques de récupération du mouvement, stratégies de résistance dans le cadre du respect de la loi », voici les thèmes abordés lors de la conférence de presse organisée par le collectif citoyen contre le pass vaccinal, au siège du Parti socialiste unifié (PSU).

Déjà à l’initiative d’une pétition signée par plus de 35.000 personnes, les membres de ce collectif hétéroclite continuent de s’organiser pour mener à bien la lutte contre le pass vaccinal qualifié « anti-citoyen ». « Il en va de notre liberté et de notre dignité. Aucun compromis ne sera toléré. Seule la levée de ce pass mettra fin à notre lutte », soutient le communiqué diffusé en amont de l’événement.

« Maintenir la pression »

Parmi les figures de proue du mouvement, Nabila Mounib, secrétaire générale du PSU, et Rachid Achachi, chroniqueur radio et docteur en sciences économiques. « L’un des objectifs premiers [de cette conférence] est de maintenir la pression, la présence au niveau des médias, pour exprimer l’avis de nombreux Marocains qui ont été vaccinés et qui refusent la troisième dose, toute forme de discrimination entre vaccinés et non vaccinés, qu’on bafoue leurs droits, et qu’on ne leur donne pas l’information scientifique qu’il faut », a déclaré la responsable politique au micro de H24Info.

Autre objectif majeur de cette rencontre: fédérer et nommer les différents groupes de la lutte, en évinçant ceux qui voudraient l’accaparer « au profit d’agendas anti-nationaux, qu’ils viennent de l’étranger ou du Maroc ». « Il y a des ennemis étrangers -renseignements algériens- et il y a des ennemis en interne -groupes radicaux religieux ou d’extrême-gauche- qui tentent de récupérer le mouvement en agrégeant différentes luttes qui n’ont rien à voir avec le pass vaccinal, notamment l’augmentation des prix ou le système politique », étaye Rachid Achachi qui souligne le caractère composite du panel d’intervenants présents ce jour (juridique, médical, scientifique, politique…).

Côté médical, Anas Filali, pharmacien et membre d’un collectif de professionnels de la santé. Avec 500 confrères de différentes branches, il a récemment signé deux lettres ouvertes adressées au ministre de la Santé, aux membres du comité scientifique de la vaccination et à diverses instances. L’objet de leur demande: « l’arrêt de la vaccination anticovid des mineurs, le respect de la liberté de choix de la vaccination pour les adultes avec annulation du pass vaccinal et considération covid comme toute maladie curable », arguments à l’appui.

« Coordonner les efforts »

« Nous estimons qu’aucune justification sanitaire ne pousse à ces mesures, le covid-19 n’est pas potentiellement aussi dangereux et c’est avéré. Cette maladie a une réponse qui s’assoie d’abord sur le médicament, et les traitements sont efficaces s’ils sont pris de manière précoce », explique Anas Filali qui avait aussi lancé une pétition contre la vaccination anticovid des enfants en septembre dernier.

Le collectif a insisté également sur l’importance de l’information à l’heure où les sujets d’incompréhension s’accumulent chez de nombreux Marocains: l’exigence de trois trois doses vaccinales en l’espace de sept mois, l’encouragement à la vaccination par les imams lors du prêche de ce vendredi, l’absence de communication gouvernementale sur les victimes d’effets secondaires graves et leur prise en charge, ou sur les morts éventuelles, en rappelant que les vaccins à ARN messager restent expérimentaux.

« Le but après la conférence de presse est de nous réunir pour coordonner nos efforts et avoir un même logos, une même charte afin que tous les gens qui voudraient s’agréger à notre mouvement respectent la charte et afin de nous protéger par rapport à tout risque de récupération », conclue Rachid Achachi, notant que la page officielle du collectif sur les réseaux sociaux sera créée sous peu.