Alors que quatre syndicats du secteur de la santé ont appelé ce jeudi à une grève nationale dans les hôpitaux et les centres de vaccination, Mustapha Baitas a assuré que le gouvernement « comprend bien leurs sacrifices » pendant la pandémie.

« La pandémie du Covid-19 a démontré, de manière concrète, les sacrifices et le fort engagement des hommes et des femmes qui étaient dans les premiers rangs. Nous parlons ici des autorités et (ndlr, des services) de la sûreté nationale ainsi que des hommes et femmes du secteur de la santé », a assuré jeudi le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil du gouvernement.

Lire aussi: Grève nationale dans les centres de vaccination et les hôpitaux

La crise sanitaire actuelle a montré que « le travail qu’ils ont accompli est grand que ce soit au niveau du suivi (des patients), de l’aide qu’ils ont apportée ou de la campagne de vaccination ».

« C’est ce qui a permis à notre pays d’être aujourd’hui dans une situation confortable », a-t-il ajouté.

Les syndicats de santé affiliés à l’Union nationale du travail au Maroc (UNTM), l’Union marocaine du travail (UMT), la Confédération démocratique du travail (CDT) et la Fédération démocratique du travail (FDT) ont appelé à une grève nationale ce jeudi 2 décembre au niveau de tous les établissements publics de santé, y compris dans les « points, centres de vaccination et vaccinodromes ». Les services d’urgences, de réanimation et de soins intensifs n’étant cependant pas concernés par la grève.

« Le gouvernement comprend parfaitement les sacrifices des professionnels de santé. Le dialogue est là et il sera encore renforcé à l’avenir parce que notre pays ne peut pas nier à cette catégorie (de travailleurs) ses sacrifices dans le but de protéger les citoyens », a encore souligné le porte-parole du gouvernement, lors du point de presse de ce jeudi.

Outre une grève nationale, les quatre syndicats réunis dans une coalition ont appelé à un sit-in ce jeudi, à partir de 11h00, devant le siège du ministère de la Santé. Le professionnels de santé sont « forcés d’exprimer leur colère et leur souffrance continue face à l’indifférence du gouvernement » concernant l’amélioration de leurs conditions de travail qu’ils estiment « misérables », ont fait savoir les quatre syndicats dans un communiqué.