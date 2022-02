Nizar Baraka, ministre de l’Equipement et de l’eau, sera l »invité, ce mardi 1er mars de la Commission des infrastructures de base à la Chambre des représentants. Voici pourquoi.

Nizar Baraka, ministre de l’Equipement et de l’eau, a été appelé à s’expliquer, ce mardi 1er mars au Parlement, sur la sécheresse que traverse le Maroc actuellement avec la rareté des pluies et la baisse du taux de remplissage des grands barrages du Maroc.

Selon une source parlementaire, Nizar Baraka, également secrétaire général du parti de l’Istiqlal (Majorité gouvernementale), le ministre devra décliner les mesures d’urgence prises par le gouvernement pour parer aux urgences et défis qu’implique cette situation inédite depuis le début des années 1980.

Nizar Baraka, lors de cette réunion, sera accompagné par le patron de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE).

Pour rappel, le gouvernement, sur instructions royales, a mis en place un programme d’urgence pour venir en aide aux agriculteurs et au monde rural. Ce programme est doté d’un budget de 10 milliards de dirhams.

Selon Fouzi Lekjaa, ministre en charge du Budget, ce programme exceptionnel vise à réduire l’impact du déficit pluviométrique sur l’activité agricole en soutenant les agriculteurs et éleveurs en difficulté.

Le budget alloué est constitué de 3 MMDH à titre de contribution du Fonds Hassan II pour le développement économique et social, 6 MMDH dédiés au financement et à la restructuration des dettes des agriculteurs, notamment les petites agriculteurs qui recourent à chaque campagne agricole à l’emprunt, et de 1 MMDH qui sera réservé à l’assurance récolte au titre de la campagne agricole en cours.