Le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, s’est entretenu, lundi à Rabat, avec le ministre espagnol des Transports et de la Mobilité durable, Oscar Puente Santiago, sur plusieurs projets de coopération.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, Baraka a affirmé que ces entretiens ont été l’occasion d’examiner les moyens de renforcer les relations bilatérales et d’élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre de projets d’envergure relatifs aux infrastructures et à la Coupe du Monde de football 2030, qui sera co-organisée par le Maroc, l’Espagne et le Portugal.

Les entretiens ont également porté sur le projet de liaison continentale entre le Maroc et l’Espagne, qui contribuera à la consolidation des relations bilatérales distinguées, inscrites dans une dynamique avancée, a poursuivi le ministre. Il a dans ce sens évoqué la réunion du Comité Mixte hispano-marocain, qui se tiendra fin mai prochain, afin d’élaborer une feuille de route pour l’évaluation des études réalisées à cet effet et de finaliser la conception de ce projet stratégique pour les deux pays, ainsi que pour les continents africain et européen.

Qualifiant cette rencontre de « fructueuse », M. Puente Santiago a pour sa part indiqué que ces entretiens ont été l’occasion d’examiner divers projets dans le domaines des infrastructures, dont les réseaux ferré et routier, les défis communs liés à l’organisation de la Coupe du Monde de football 2030, ainsi que la coopération portuaire. Il a, par ailleurs, salué les bonnes relations unissant le Maroc et l’Espagne, appelant à tirer profit de cette dynamique en vue de réaliser davantage de progrès dans les deux pays.

Después reunión con el Ministro @nizar_baraka para abordar una hoja de ruta común en materia de infraestructuras los próximos 5 años. Las sensaciones son magníficas. España y Marruecos tienen un futuro de entendimiento espléndido. https://t.co/yrxUyqpZWz pic.twitter.com/jpMHY9kyPK — Oscar Puente (@oscar_puente_) March 4, 2024

L’Espagne est disposée à contribuer au développement du réseau ferroviaire marocain et à partager son expérience avec le Maroc dans ce domaine, a affirmé le ministre espagnol à l’issue d’une réunion de travail avec le ministre du Transport et de la logistique, Mohammed Abdeljalil.

« Le Maroc vient de lancer des projets de développement de son réseau ferroviaire et l’Espagne aspire à contribuer à ce chantier, eu égard à son expérience en la matière », a-t-il déclaré à la presse, exprimant la disposition de son pays à partager son expérience avec le Maroc dans le domaine du transport ferroviaire.

M. Puente Santiago a qualifié de « prioritaire et très importante » la relation de l’Espagne avec le Maroc, ajoutant que le Royaume représente une grande opportunité pour le développement de l’ensemble de la région, notamment pour l’Union européenne.

Il s’est dit « très impressionné par la dynamique de développement enclenchée au Maroc, pays voisin et frère ».

Lire aussi: Transport et logistique: le Maroc et l’Espagne conviennent d’accélérer la coopération

Pour sa part, Abdeljalil a souligné que cette visite représente une opportunité idoine pour aborder des questions d’intérêt commun. « Les deux parties travailleront ensemble pour développer le réseau ferroviaire à grande vitesse au Maroc et examineront les perspectives de coopération dans ce secteur », a-t-il dit.

Après avoir mis en avant les excellentes relations entre les deux nations, le ministre a rappelé que l’Espagne occupe la première place dans les échanges internationaux du Maroc, que ce soit en matière d’exportations ou d’importations, mettant en avant l’importance cruciale du détroit de Gibraltar en la matière.

Il a aussi insisté sur l’impératif d’une étroite collaboration entre les deux parties, conformément aux accords conclus lors de la précédente visite au Maroc du Président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, en vue de développer des projets futurs.

D’autres sujets ont été également évoqués lors de cette rencontre, notamment l’opération Marhaba, le transport routier et la mise en place d’un corridor écologique au niveau du Détroit de Gibraltar.