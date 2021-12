Difficilement joignable depuis le début de la crise sanitaire, le ministre de la Santé a assuré à plusieurs reprises que les membres de la commission étaient habilités à communiquer avec la presse. Pourtant, ce sont ces mêmes membres qui ont été discrédités mercredi après un communiqué incendiaire du ministère, accusant au passage les médias de relayer des « fausses informations ». Retour sur un imbroglio qui a tenu en haleine beaucoup de monde…

Que s’est-il passé mercredi entre le ministère de la Santé et les membres du Comité national scientifique du suivi du Covid-19 ? C’est la question que se posent les journalistes depuis le communiqué diffusé dans la soirée du 8 décembre par le département de Khalid Ait Taleb. Les citoyens, eux, sont perdus. Pour ceux qui n’ont pas suivi ce feuilleton, voici un rappel des faits.

Le 7 décembre, le journal en ligne La Quotidienne a annoncé une « réouverture probable des frontières aériennes » dès « vendredi prochain », citant des « sources concordantes ». Près de 24 heures après, Le360.ma affirme à son tour que le « Maroc ne prolongera pas la suspension des liaisons aériennes et maritimes ».

Le « Comité national scientifique et technique du Covid-19 s’est réuni, ce mercredi 8 décembre 2021, à Rabat, et a formulé un avis favorable sur l’ouverture partielle des frontières. Les autorités gouvernementales vont accorder une suite positive à l’avis du comité scientifique, apprend Le360 d’une source sûre », lit-on dans l’article en question.

Information vérifiée et confirmée

A la lecture de cette information, les journalistes ont naturellement appelé les membres dudit comité pour confirmer ou infirmer l’information. Comme plusieurs de nos confrères, nous avons dans l’après-midi du 8 décembre joint plusieurs de ses membres. Et ces derniers nous ont confirmé l’information faisant état d’une recommandation émise par le comité, favorable à une réouverture des frontières.

Lire aussi. Réouvrir les frontières, est-ce bien raisonnable ? L’avis de deux experts

Pour justifier cette recommandation, le Pr. Said Moutawakil, membre du comité scientifique nous a expliqué que « la situation épidémiologique au niveau national est plus que satisfaisante », et qu’ »en Europe, c’est le variant Delta qui est responsable de la montée du nombre de nouveaux cas ».

Le « variant Omicron, même s’il a touché quelques personnes en dehors de la zone sud de l’Afrique, n’est pas si grave que ça », ajoutait-il. Notre interlocuteur a souligné toutefois que la décision de rouvrir ou pas les frontières relevait du Comité interministériel.

Toute la presse qui a relayé l’information a bien évidemment relevé cette même distinction à faire, entre « recommandation » et « décision ».

Quelques heures plus tard, vers 18h45, le ministère de la Santé publie une étonnante mise au point, démentant directement ce qui avait été affirmé plus tôt dans la journée par les membres du comité.

« Les informations publiées par certains médias électroniques au sujet des recommandations du Comité scientifique et technique du Covid-19, concernant la réouverture des frontières et la reprise des liaisons maritimes et aériennes, sont dénuées de toute vérité et qu’aucune recommandation n’a été émise à cet égard jusqu’à l’écriture de ces lignes », assure le département de Khalid Ait Taleb.

Confusion

Comment expliquer ce revirement de situation ? Cafouillage, rétropédalage ou simple désaccord entre le ministère de la Santé et les membres du comité ? « Tout ça a été mal géré. Ce qui s’est passé c’est que le ministère de la Santé a eu peur que cette recommandation soit interprétée par les citoyens comme une décision, alors que ce n’est pas dans ses prérogatives de prendre des décisions », nous explique une source proche du comité en question.

« Les membres de la commission se sont fait remonté les bretelles après leur sortie sur la réouverture des frontières. Maintenant, ils ne savent plus s’ils doivent parler de ce qu’il font avec la presse ou pas. A mon sens, la réaction du ministère était disproportionnée. Il aurait dû juste souligner le fait que c’était une recommandation et non une décision au lieu de faire un démenti qui porte à confusion », poursuit notre interlocuteur, soulignant que « la communication n’est pas cadrée depuis le début ».

Contactée à plusieurs reprises, la personne chargée de communiquer avec les journalistes ne répond, en effet, presque jamais au téléphone. Les membres du comité sont les seuls à communiquer avec les journalistes depuis le début de la pandémie. Et le ministre de la Santé avait lui-même annoncé au Parlement, le 2 novembre dernier, que les membres du comité étaient habilités à prendre la parole auprès de la presse sur les sujets relatifs à la pandémie. « Après, est-ce qu’on veut les entendre ? », s’est-il notamment interrogé.

Pour ne rien arranger, la question de la recommandation pour ou contre une réouverture des frontières a été occultée lors du point de presse tenu ce jeudi, à l’issue du Conseil du gouvernement. S’il a pris la parole pour répondre aux questions des journalistes, le ministre de la Santé a préféré axer son intervention sur un autre sujet, celui du rapatriement des Marocains bloqués à l’étranger.