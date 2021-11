Le ministre de la Santé était appelé à répondre aux questions orales des conseillers. Celles-ci ont essentiellement porté sur le pass vaccinal et les manifestations qui ont eu lieu la semaine dernière pour protester contre son caractère obligatoire.

Khalid Ait Taleb était cet après-midi au parlement pour répondre aux questions des Conseillers relatives au secteur de la santé. La majorité des interrogations et des interventions qui lui ont été adressées ont porté sur la campagne de vaccination, le pass vaccinal et la communication adoptée par le ministère. Après y avoir répondu dans un premier temps, dans un langage administratif, Khalid Ait Taleb s’est vu adresser une nouvelle série de ripostes par les conseillers.

« Au moment où vous êtes censés, avec le comité scientifique et le reste des composantes du gouvernement, justifier vos décisions et adopter une communication convaincante basée sur une approche scientifique et responsable, vous avez choisi de parler de la majorité et de la minorité au lieu d’apporter une preuve scientifique », a fustigé le président du groupe haraki à la chambre des conseillers, demandant au ministre davantage d’explications.

« Monsieur le ministre, vous avez reconnu que le Maroc est désormais dans une zone verte en matière de propagation du virus. Cela veut dire que vous n’avez pas de justificatif scientifique qui pourrait expliquer le caractère obligatoire du pass vaccinal. Vous avez annoncé son entrée en vigueur avec un simple communiqué orphelin sans aucune communication au préalable, ni guide à suivre pour les citoyens, employés et entreprises qui leur aurait permis de s’y préparer », a estimé de son côté la présidente du groupe de l’Union marocaine du travail (UMT)

« Vous n’avez pas pensé aux droits des citoyens qui ne peuvent plus accéder aux hôpitaux sans ce pass vaccinal. Quand les citoyens ne peuvent plus profiter de leurs droits civiques, économiques sociaux, il y a un problème. C’est ce qui a fait que plusieurs citoyens sont sortis protester. (…) Vous êtes même allé jusqu’à séquestrer des fonctionnaires de votre ministère pour les empêcher de participer aux manifestations.

La présidente du groupe de l’UMT a interrogé aussi le ministre sur les employés qui ont été empêchés de rejoindre leur travail parce qu’ils ne disposaient pas du pass vaccinal: « Vous avez permis à de simples vigiles le droit de vérifier nos cartes nationales et voir nos pass. Est-ce qu’ils sont qualifiés pour ça ? »

Protéger la majorité

Le ministre a choisi d’y répondre d’abord avec des chiffres: « Aujourd’hui on parle de près de 24.254.000 qui ont reçu la première dose et plus de 22 millions qui ont reçu la deuxième dose, ce qui constitue près de 65% de la population au Maroc. La population cible est estimée à 29 millions de personnes. »

« La grande majorité des citoyens est vaccinée au Maroc. Nous sommes en train de parler d’une minorité qui comprend les gens contre le vaccin, les malades et ceux qui sont exemptés de la vaccination pour des raisons de santé. Où est le problème ? », a poursuivi Khalid Ait Taleb.

Le ministre a notamment affirmé que le pass vaccinal est un « moyen de combattre la pandémie et d’éviter des clusters professionnels, commerciaux, économiques et industriels ». « Je n’impose pas aux citoyens de présenter leurs pass dans la voie publique. Mais s’il veut accéder à un lieu donné, il doit présenter de lui-même son pass pour protéger les autres. Nous devons conserver nos acquis en la matière après près de deux ans de pandémie (…) Le Maroc n’est pas isolé du reste du monde. Nous ne sommes pas à l’abri d’une nouvelle vague », a-t-il expliqué.

Pour ce qui est de la communication avec les citoyens, le ministre assure que les membres du comité scientifique communiquent tous les jours à ce sujet. « Après, est-ce qu’on veut les entendre ? », s’est-il interrogé. Et de réaffirmer plus tard :« Je dois protéger la majorité plus que la minorité (anti-pass). La minorité ne peut pas imposer son opinion ».