Un Airbus A319 de 140 places a relié Agadir et Paris avec à son bord seulement deux passagers. Un beau souvenir pour le couple de Français, mais un véritable désastre écologique…

Après une petite semaine à Agadir, Thomas et Juilie* ont été notifiés de l’annulation de leur vol retour vers Paris, opéré par la compagnie low-cost Transavia, du groupe Air France-KLM. Les passagers se voient alors proposer un vol opéré par la compagnie Air France le mercredi 13 juillet… Mais à la surprise générale, seuls deux passagers finiront par embarquer.

Le couple originaire de l’Ain affirme avoir vraiment eu «le sentiment d’être des privilégiés» et avoir été «traités comme des VIP». Mais, «à l’origine, un vol a été mis en place pour prendre en charge des clients de Transavia, dont le vol entre Paris et Agadir a été annulé. Nous voulions répondre en priorité à ce vol aller pour sauver leurs vacances», a expliqué un porte-parole d’Air France au Parisien.

«Si le vol était bien plein à l’aller (…) les passagers de nouveau bloqués pour le vol retour étaient moins nombreux», justifie la compagnie française, critiquée pour ce vol à vide presque alors qu’elle clame son engagement dans «le virage de la transition écologique».

Du côté d’Air France, on reconnaît l’aspect «problématique», mais on affirme également qu’«il n’y avait pas d’autre solution que de mettre en place des vols particuliers puisque les vols Transavia sont annulés, et qu’Air France n’a pas de liaison régulière entre Paris et Agadir».