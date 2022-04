Chakib Benmoussa, ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement préliminaire et des Sports, a révélé qu’environ 330 000 élèves abandonnent l’école chaque année, rapporte, jeudi 14 avril 2022, Al Ahdat Al Maghribiya.

Le ministre a indiqué, mardi soir, lors son intervention devant la Commission de l’Enseignement, de la culture et de la communication de la première chambre, que « ces données et ces faits affectent négativement les indicateurs de développement humain dans notre pays étant donné le lien étroit entre la réalité du système éducatif et la position du Maroc dans les rangs du développement humain en général», poursuit le journal.

Afin de combattre ce fléau, son département prendra plusieurs mesures afin d’assurer la généralisation d’un enseignement primaire moderne, équitable, inclusif et de qualité. Il s’agit notamment de la généralisation de l’enseignement primaire pour réduire l’abandon scolaire à un âge précoce ou encore l’élargissement de l’offre scolaire en implantant de plus en plus d’écoles communautaires.

Le ministère travaille également à élargir l’offre à travers la réalisation d’environ quatre mille à cinq mille unités d’enseignement primaire, afin d’atteindre la généralisation de cet enseignement pour les enfants âgés entre quatre et cinq ans d’ici 2028.

Le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement primaire et des Sports a également confirmé que le ministère travaillera à l’amélioration de la qualité de l’enseignement primaire.

Le programme des écoles communales cible principalement les zones rurales et montagnardes dans le cadre d’une approche fondée sur la discrimination positive au profit des milieux ruraux et semi-urbains.