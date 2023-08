Les Lionnes de l’Atlas font face ce jeudi à un défi de taille. Elles affrontent la Colombie pour le compte de la troisième journée du mondial féminin 2023. Voici par ailleurs à quelle heure et sur quelle chaîne suivre ce duel.

Le match est à suivre en direct à partir de 11h00 (GMT+1) sur Arryadia TNT et BeIN Sports 1 HD Premium.

Le sélectionneur national Reynald Pedros a indiqué mercredi que les Lionnes sont prêtes à jouer un match de haut niveau contre la Colombie et vont tout donner sur les plans physique et mental pour créer la surprise de se qualifier aux 8es de finale.

Les joueuses marocaines s’attendent à un match difficile, agressif et âprement disputé, a noté le sélectionneur national. De ce fait, a-t-il expliqué, elles sont appelées à développer un jeu collectif, uni et solidaire, le but étant d’avorter l’élan offensif de l’équipe adverse et de mettre en échec les individualités des Colombiennes.

En prenant part à la 9ème édition de la Coupe du monde féminine de football (20 juillet – 20 août en Australie et en Nouvelle Zélande), la sélection marocaine est devenue la première équipe arabe à participer à une phase finale du Mondial dames.