Les Lionnes de l’Atlas ont assuré qu’elles ont tourné la page du premier match contre l’Allemagne et elles l’ont bien prouvé lors de leur deuxième match du Mondial féminin contre la Corée du Sud.

En match de la 2ème journée du Groupe H du Mondial féminin de football, les joueuses de Reynald Pedros ont su relever la tête pour décrocher une victoire historique contre les Sud-Coréennes (1-0), dimanche au Hindmarsh Stadium à Adélaïde (Australie).

Ce succès, le premier pour une sélection arabe en Coupe du monde, restera dans les annales comme l’un des moments les plus marquants du ballon rond féminin.

La déconvenue du premier match contre l’Allemagne, double championne du monde, n’a pas plombé le moral des Lionnes de l’Atlas, qui ont trouvé les ressources pour s’imposer face à la Corée du sud, 18è nation au classement FIFA, et conserver toutes leurs chances de qualification en huitièmes de finale.

Armées de détermination et de courage, les joueuses marocaines ont abordé ce match décisif avec la volonté de se racheter du faux pas face à l’Allemagne et de lancer enfin leur Mondial.

Mondial féminin: découvrez le calendrier des Lionnes de l’Altas

Motivées et concentrées sur leur sujet, les joueuses marocaines sont vites rentrées dans le vif du sujet, marquant dès la 6è minute grâce à Ibtissam Jraïdi.

L’attaquante du club saoudien d’Al-Ahli est entrée dans l’histoire du football féminin comme étant la première joueuse marocaine et arabe à inscrire un but en Coupe du monde.

Grâce à sa performance remarquable lors de cette rencontre, Ibtissam Jraidi a été, par ailleurs, nommée meilleure joueuse du match par la FIFA.

Vice-championnes d’Afrique au terme d’un parcours impressionnant lors de la CAN-2022 au Maroc, les Lionnes de l’Atlas espèrent désormais briller sur la scène footballistique mondiale et prouver qu’elles ont tous les atouts pour bousculer la hiérarchie du football féminin mondial.

Dance like you’ve won your first ever #FIFAWWC match! 🪩 @EnMaroc | #BeyondGreatness

Avec un effectif alliant jeunesse et expérience, composé de joueuses de qualité qui ont un esprit combatif remarquable, l’équipe féminine du Maroc, ne veut pas s’arrêter en si bon chemin.

One for the history books as #MAR record their first #FIFAWWC win! 👏

— FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) July 30, 2023