Dans le cadre de la phase retour de l’opération « Marhaba 2023 », environ 11.962 passagers MRE et 2.824 véhicules ont transité via le port d’Al Hoceima.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur du port d’Al Hoceima, Adil El Bardi, a souligné que le nombre de MRE qui se dirigent vers leurs pays d’accueil est en hausse constante, d’autant plus que les vacances d’été touchent à leur fin, notant que le port connaît toujours une affluence importante des Marocains du monde qui regagnent la mère-patrie.

Le responsable a relevé que le port d’Al Hoceima a accueilli 25.397 passagers et 6.347 véhicules depuis le début de l’opération Marhaba jusqu’au 18 août, précisant qu’environ 11.962 voyageurs et 2.824 véhicules ont quitté le Maroc vers le port de Motril.

M. El Bardi a assuré que l’année 2023 a connu une augmentation significative du nombre de passagers et de véhicules ayant transité via le port d’Al Hoceima, soulignant qu’environ 42 voyages ont été enregistrés jusqu’à présent contre 31 durant la même période de l’année précédente.

Il a affirmé que tous les moyens humains et logistiques du port ont été mobilisés pour assurer la réussite de l’opération Marhaba 2023, qui se poursuivra jusqu’au 15 septembre, à travers la mise en place d’un dispositif adapté visant à assurer la fluidité, la rapidité et la qualité du service, et ce grâce à la coopération et la coordination conjointe entre tous les intervenants de l’opération.