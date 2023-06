Des centaines de véhicules ont été bloqués ce matin à Melilla en attente de passer la frontière pour entrer au Maroc.

A esta hora centenares de vehículos aguardan cruzar a Marruecos. A esta hora todos los viajeros llegados en el primer barco de la mañana aún no han cruzado. #OPE

➡️ Hasta 6 horas de espera para poder cruzar.

➡️Los viajeros piden que habiliten espacios con sombra para esperar. pic.twitter.com/MxyGSpE07T — RTVE Melilla (@RTVEMelilla) June 26, 2023

« A cette heure, des centaines de véhicules attendent de passer au Maroc. A cette heure tous les voyageurs du premier bateau du matin n’ont pas pu encore traversé. Jusqu’à 6 heures d’attente pour pouvoir traverser. Les voyageurs demandent des espaces ombragés pour patienter », twittait ce matin RTVE Melilla.

Largas colas en la frontera de Beni-Enzar entre #Melilla y Marruecos. La Operación Paso del Estrecho 2023 alcanza uno de su puntos álgidos con la proximidad de la Fiesta del Cordero, la más importante de la comunidad musulmana.

🎙️ Informa: @RJurio

🎥 Imagen: @YerayRosa pic.twitter.com/Z2NLeSGMmo — RTVE Melilla (@RTVEMelilla) June 26, 2023

« D’autre part, il y a les voitures des résidents de Melilla qui veulent passer dans le pays voisin. Ils soulignent qu’ils doivent attendre près de huit heures car la priorité est donnée aux voyageurs de l’opération Traversée du Détroit (équivalent de l’opération Marhaba du côté espagnol, ndlr) », ajoute encore le média local.

La scène est assez familière et se réptère chaque année et ce malgré les promesses faites par les autorités locales de l’enclave de « fluidifier le trafic ». De fait, le préside estime que les bouchons sont causés par la partie marocaine vu qu’un seul couloir est habilité par les agents marocains contre 4 couloirs opérationels de l’autre côté de la frontière.

Pour rappel, la Fondation Mohammed V pour la Solidarité a lancé l’opération «Marhaba 2023» d’accueil des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE) le 5 juin dernier et se poursuivra jusqu’au 15 septembre.

Sont mobilisés 33 bateaux de neuf compagnies différentes assurant l’ensemble des liaisons entre les ports marocains et ceux de l’Espagne, de France et d’Italie pour un total de 538 traversées maritimes hebdomadaires et une capacité estimée à 500.000 passagers et 136.000 véhicules par semaine.