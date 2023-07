La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger a ouvert un centre d’accueil destiné aux MRE, du 5 juin au 15 septembre 2023.

S’inscrivant dans le cadre de l’opération Marhaba 2023, cet accueil se déroule au siège de la Fondation à Rabat, indique un communiqué de la Fondation, précisant que les services à distance sont assurés avec tous les pôles de la Fondation du lundi au vendredi, de 9h30 à 16h30.

Ce centre d’accueil permet l’interaction directe avec des cadres spécialisés de la Fondation dans les domaines juridiques et économiques et avec deux cadres de la Direction générale des impôts et de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie, relève la même source.

Par ailleurs, un cadre de l’Administration des douanes et impôts indirects suit en ligne les demandes en lien avec son domaine d’intervention, poursuit-on.

Créée par feu le Roi Hassan II en 1990 et présidée par la Princesse Lalla Meryem, la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger a pour objectif de contribuer au maintien des liens fondamentaux entre les Marocains résidant à l’étranger et leur pays d’origine.

Plusieurs services sont proposés tout au long de l’année: assistance juridique et sociale, promotion économique, coopération et partenariat, promotion et soutien aux artistes et animation culturelle et religieuse.