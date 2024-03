Les supporters marocains et espagnols retiennent leur souffle: pour quelle sélection le cœur de Brahim Diaz penchera t-il, se demandent ses fans des deux côtés de la Méditerranée. Aux dernières nouvelles, la RFEF compte bel et bien convoquer le joueur du Real Madrid d’origine marocaine.

Le cas Brahim Diaz tient le Maroc en haleine. En plus de briller sur les pelouses espagnoles en Liga et européennes en Ligue des champions, le milieu de terrain du Real Madrid se retrouve au cœur d’une course frénétique entre le Maroc et l’Espagne en vue de sceller, définitivement, son futur footballistique.

🚨 Brahim Diaz a fait son choix

Après des mois de réflexion, il a décidé de défendre les couleurs du Maroc🇲🇦 🦁 Selon la presse espagnole AS, il a été séduit par un projet ambitieux où il sera en première ligne. Hâte de le voir briller avec les Lions de l’Atlas ! 🌟… pic.twitter.com/JpFHxceuGi — 🇲🇦 MAROC DEFENDER (@Empirechrifien1) March 2, 2024

En effet, la Fédération royale marocaine de football ainsi que la fédé espagnole cherchent à attirer le talentueux ex-joueur de l’AC Milan dans leurs rangs respectifs. Né à Malaga et d’origine marocaine, il est toujours éligible pour représenter l’un de ces deux pays en sélection.

🚨💣 Mónica Marchante desvela lo que pasará con Brahim Díaz: la periodista lo ha dicho desde el Bernabéu https://t.co/FFw0CWxu8z — Defensacentral.com (@defcentral) March 6, 2024

Toutefois, il semble que cette bataille se dirige vers un prochain dénouement.

Selon Mónica Marchante, journaliste espagnole de la chaîne Movistar et proche du club de la capitale, a affirmé ce mercredi soir que la Fédération royale espagnole de football convoquera le joueur du Real Madrid.

En effet, à l’issue du match opposant hier le club royal aux allemands du RP Leipzig dans le cadre des qualifications pour les quarts de finale de la Ligue des champions , la journaliste de Movistar a lâché une bombe: le coach de la sélection espagnole, Luis de la Fuente, compte bel et bien convoquer le jeune de Malaga. À cet égard, la Roja a saisi le club dirigé par Florentino Perez pour notifier la convocation.

Plus tôt cette semaine, ledit club a annoncé avoir reçu la pré-convocation de Diaz de la part de la FRMF. L’on pourrait comprendre ainsi que l’instance espagnole essaie de contrecarrer les projets de Fouzi Lekjaa et de Walid Regragui. Ce qui n’est pas sans rappeler le cas Lamine Yamal.

🚨 Le 🇲🇦 Maroc va convoquer deux nouveaux joueurs pour ce rassemblement de mars ! 🦁🆕 Eliesse Ben Seghir (19 ans)

Brahim Diaz (24 ans). pic.twitter.com/p4I3PnRhUY — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) March 6, 2024

Selon des médias locaux, le Merengue s’est réuni, le 26 février dernier, avec le président de la fédé marocaine ainsi que le sélectionneur national. Ces derniers lui avaient présenté le projet sportif en cours ainsi que le rôle clé qu’il jouera avec les Lions de l’Atlas.

Une chose est sûre: le destin de Brahim Diaz est entre ses propres mains. C’est d’ailleurs dans ce sens que le clan Diaz a œuvré depuis le début, à savoir pouvoir choisir vers quelle destination devrait s’envoler le jeune talent.

L’on se dirige donc, à la vitesse grand V, vers le dénouement de cette affaire puisque Luis de la Fuente, devrait annoncer sa liste des joueurs convoqués, pour la trêve de mars, le vendrei 15 du mois courant, soit un jour après la date choisie par le coach des Lions de l’Atlas pour rendre public sa très attendue liste revisitée. Hasard du calendrier vous-dîtes?