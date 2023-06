Dans le cadre du jumelage entre le parquet du Maroc et son homologue d’Espagne, une délégation de magistrats du ministère public marocain a effectué, du 20 au 23 juin, une visite de travail à Madrid pour s’informer de l’expérience espagnole dans les domaines de la détention provisoire et de la lutte contre la corruption.

Cette visite, à laquelle a pris part le magistrat de liaison auprès de l’ambassade du Maroc en Espagne, Adel El Bouyahyaoui, a été marquée par de nombreuses activités et visites de terrain, notamment au siège du Parquet spécialisé dans la lutte contre la corruption financière et le crime organisé et au ministère public spécialisé dans le contrôle de l’application des sanctions aux niveaux national et local, relevant de la circonscription d’appel de Madrid.

La délégation judiciaire marocaine a effectué également des visites à la Direction générale de la coopération judiciaire internationale du ministère espagnol de la Justice et à l’un des établissements pénitentiaires de Madrid.

Los de cette visite, les membres de la délégation marocaine ont également eu l’occasion de constater l’avancée de la numérisation de la gestion des dossiers judiciaires administratifs au niveau du Parquet espagnol.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de jumelage entre le parquet du Maroc et son homologue d’Espagne, qui repose sur quatre grands axes, notamment l’adaptation avec les normes internationales concernant le développement d’un système numérique de gestion des affaires et des procédures, pour améliorer les mécanismes de gestion du ministère public, conformément aux meilleures pratiques, et le renforcement des capacités institutionnelles et administratives, et des mécanismes de gestion budgétaire pilotés par le Ministère public, conformément aux normes internationales en vigueur dans ce domaine.

Le programme de jumelage s’articule également autour du renforcement des capacités dans le domaine de la formation, à travers une série de stages de formation au profit des cadres du ministère public, des responsables judiciaires et des magistrats du ministère public et de l’amélioration de la communication et la sensibilisation.

📢El @justiciagob ha recibido hoy la visita de una delegación de la Fiscalía de Marruecos, para profundizar en materia de cooperación jurídica internacional entre ambos países. 🤝 La visita se enmarca en el proyecto de hermanamiento de las Fiscalías Generales de 🇪🇸 y 🇲🇦. pic.twitter.com/ddBHTbA78o — Ministerio Justicia (@justiciagob) June 22, 2023

La délégation marocaine était composée notamment de Boujemaa Settouti, chef d’Unité de suivi du contrôle de l’action publique dans les procédures exceptionnelles et les professions organisées, Said Ftina, chef d’unité de libertés publiques, Youssef Kajaj, chef d’unité des plaintes de la diaspora des institutions et des instances et Hicham Chtioui, chef d’unité du contrôle de la visite des lieux des détentions et des affaires des détenus.

Elle comprenait également Omar Dahraoui, avocat général à la Cour de Cassation, Ahmed Zaalami, procureur du Roi près du tribunal de première instance de Souk Elarbaa du Gharb, Karim Bouyakhlef, procureur du Roi près du tribunal de première instance de Chefchaouen et Omar Bakkari, procureur du Roi près du Tribunal de première instance de Boulemane.