La candidature commune Maroc-Espagne-Portugal à la Coupe du monde 2030 de football a été au centre d’une rencontre, mercredi, entre l’ambassadrice du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, et le Président du Conseil Supérieur des Sports espagnol, Victor Francos.

Les deux responsables ont également examiné les moyens pour renforcer la coopération maroco-espagnole dans le domaine du sport.

La candidatura conjunta 🇲🇦🇪🇸🇵🇹 para el Mundial de fútbol de 2030 y las formas de reforzar la cooperación en el ámbito del deporte centraron las conversaciones entre la Embajadora de Su Majestad el Rey y @VictorFrancos , Presidente del CSD.@deportegob @deportegob pic.twitter.com/Q1lPAZtavS — Marruecos en España (@MoroccoInESP) June 22, 2023

Lors de cette réunion, Víctor Francos et Karima Benyaich ont souligné les bonnes relations entre les deux pays et abordé les aspects liés à cette candidature commune, qui fédère deux continents.

🤝 El presidente del CSD, @VictorFrancos, ha recibido a la embajadora del Reino de Marruecos en España, Karima Benyaich. Durante la reunión, han resaltado las buenas relaciones entre ambos países y tratado aspectos relacionados con la candidatura del Mundial de fútbol de 2030. pic.twitter.com/dKf7RjqYWB — CSD (@deportegob) June 22, 2023

Le responsable espagnol et la diplomate ont, à cette occasion, relevé que ‘’l’union des trois pays décuple le potentiel de la candidature’’.

Cette candidature permettrait, pour la première fois, qu’une Coupe du monde masculine soit organisée conjointement sur deux continents, ont relevé les deux parties.Cette rencontre intervient parallèlement avec une réunion du comité chargé de la Candidature du Maroc au Mondial 2030 de Football dans le cadre de la candidature commune qui a été présidé, ce jeudi, par le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch.

Celui-ci a affirmé que son gouvernement, en particulier les départements ministériels concernés, est mobilisé pour apporter son soutien audit comité.

Lors de cette réunion, Akhannouch a relevé que cette candidature commune constitue un nouvel horizon du partenariat stratégique, consacre une nouvelle génération de coopération et de partenariats et reflète la mutualisation des efforts et des moyens des continents africain et européen.

Elle consacre également, comme l’a affirmé le Souverain dans le message adressé à l’occasion de la remise à Kigali du Prix de l’Excellence de la Confédération africaine de Football (CAF) pour l’année 2022, »le rassemblement autour du meilleur de part et d’autre, et la démonstration d’une alliance de génie, de créativité, d’expérience et de moyens », selon un communiqué du département du chef de gouvernement.

Cette réunion survient à la suite de l’annonce faite par le roi Mohammed VI, le 14 mars à Kigali, de la candidature conjointe du Maroc à organiser le Mondial 2030, et après que le souverain a attribué à Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget et Président de la Fédération Royale marocaine de football, la présidence du Comité chargé de la candidature du Maroc, selon la même source.