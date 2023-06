Des soldats marocains ont été formé en Chine sur le système d’avion sans pilote Wing Loong II, des drones de combat que le Maroc vient d’acquérir. Des manœuvres qui inquiètent notre voisin ibérique.

Une formation au profit de soldats marocains s’est déroulé durant tout le mois de mai en Chine sur le dernier système acquis par les forces armées royales (FAR), le Wing Long II, un drone capable de transporter jusqu’à 12 missiles, rapporte le média espagnol spécialisé Info Defensa.

Le Maroc possédait déjà auparavant le système Wing Loong I, mais cette nouvelle version apporte plusieurs améliorations, notamment au niveau de sa capacité de charge. « Le drone est capable de soulever jusqu’à 480 kilogrammes et transporter des bombes et des missiles à guidage laser. Le système a une autonomie de 20 heures et peut atteindre une vitesse maximale de 379 kilomètres par heure. Sa portée opérationnelle est de 1.500 kilomètres et il est équipé d’un système de communication par satellite », indique la même source.

« Le Wing Loong II est conçu et fabriqué par l’aviation Industry Corporation of China (AVIC) et présente une certaine ressemblance, tant en apparence qu’en performances, avec le général Atomics MQ-9 Reaper, le modèle de l’armée de l’air espagnole », compare La Razon.

Ce drone est développé par la holding publique chinoise « principalement pour le marché d’exportation », souligne le site China Defence. « Il est destiné aux missions de surveillance et de reconnaissance aérienne. Il peut être équipé d’une variété d’armes pour effectuer des missions de combat et de frappe. Le drone Wing Loong est contrôlé à distance par un opérateur depuis la station de contrôle mobile au sol à l’aide des consoles », poursuit la même source.

Le Maroc a commandé ces drones en 2022. Ils ont été aperçu pour la première fois au Maroc lors de manœuvres au Sahara, en février 2023.