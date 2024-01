Le Secrétaire général de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), Hussein Ibrahim Taha, a salué, mercredi, les efforts que déploie le Roi Mohammed VI, Président du Comité d’Al-Qods, en faveur de la cause palestinienne.

S’exprimant lors d’une rencontre avec le Directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, au siège du Secrétariat général de l’OCI à Djeddah, M. Taha a souligné l’importance du rôle que joue l’Agence en tant que branche financière du Comité Al-Qods, qui relève de l’OCI.

