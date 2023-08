L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif et le Gouvernorat de la Ville Sainte ont organisé, mardi, une cérémonie pour récompenser les meilleurs bacheliers au titre cette année scolaire.

Intervenant lors de cette cérémonie organisée dans la localité d’Al-Ramm au nord d’Al-Qods, le coordinateur des programmes et des projets de l’Agence à Al-Qods, Ismail Al-Ramli, a souligné que sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif est présente sur le terrain pour soutenir le peuple palestinien en général et les habitants de la Ville Sainte en particulier.

Notant que cette cérémonie est une occasion pour récompenser les lauréats et les encourager pour les prochaines étapes, M. Al-Ramli a mis en avant les projets réalisés par l’Agence et l’appui qu’elle apporte aux institutions d’Al-Qods et à ses habitants pour soutenir leur résistance dans la Ville Sainte.

A cet égard, il a salué la coopération entre l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif et la Direction de l’Education et de l’Enseignement dans la Ville Sainte dans la mise en oeuvre des projets d’enseignement et la construction des écoles, en vue de développer le système de l’éducation qui fait face à de nombreux défis et obstacles.

M. Al-Ramli a également mis en avant la cérémonie organisée lundi par l’Agence à l’occasion de la fête de la Jeunesse, qui coïncide cette année avec le 60è anniversaire de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité d’Al-Qods, avec la présence des enfants maqdissis bénéficiaires de la 14ème édition de la colonie de vacances « La Marche Verte ».

Lire aussi: Ramallah: L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif organise le 1er Forum des journées libres

De son côté, le vice-gouverneur d’Al-Qods, Abdellah Sayyam, a félicité les élèves et leurs familles, saluant les efforts de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif dans le soutien des habitants et des institutions d’Al-Qods.

Pour sa part, Ayoub Alian, représentant du ministère palestinien de l’Education et de l’Enseignement a exprimé sa gratitude au Maroc: Roi, gouvernement et peuple, pour leur soutien aux Maqdissis et leur attachement à Al-Qods et ses lieux sacrés, qui ont besoin d’appui en ces circonstances difficiles.

Au terme de la cérémonie, l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a remis aux élèves majorants des ordinateurs portables et des certificats d’appréciation.