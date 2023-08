La célébration de la Journée du Maroc à Al-Qods a consacré les positions historiques honorables du Royaume du Maroc en faveur de la cause palestinienne, a affirmé dimanche l’Instance islamo-chrétienne de soutien à Al-Qods et aux sites sacrés.

Dans un communiqué, l’Instance a salué la cérémonie organisée vendredi par Bayt Al Maghrib à Al-Qods, à l’occasion de la Fête du Trône, notant que la Journée du Maroc à Al-Qods n’était pas une fête marocaine uniquement mais également palestinienne, marquée par une présence importance de Palestiniens et de Marocains dans la capitale historique du peuple palestinien.

Cette célébration a également traduit la profondeur des relations entre les peuples palestinien et marocain, ainsi que l’attachement des Marocains à Al-Qods qui dure depuis plus de huit siècles, a ajouté l’Instance.

Le Discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 24ème anniversaire de Son accession au Trône de Ses Glorieux ancêtres a affirmé la position du Souverain à l’égard de la cause palestinienne et de la question d’Al-Qods, la plaçant au même rang que la question de l’intégrité territoriale du Royaume, souligne l’Instance.

Selon le communiqué, les aides humanitaires et de développement que le Royaume du Maroc apporte, à travers l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, a eu un impact important sur la consolidation de la résistance des citoyens et des institutions d’Al-Qods et sur la préservation de l’identité arabe et du patrimoine religieux, culturel et civilisationnel de la Ville Sainte.

A cet effet, l’Instance a appelé les pays arabes et islamiques à emboîter le pas au Royaume du Maroc à travers la création de comités et d’associations culturelles à Al-Qods, expliquant que ces initiatives sont de nature à établir des liens entre les Maqdissis et leurs frères arabes et musulmans, ce qui contribuera au renforcement de leur état d’esprit et au soutien de leur résistance.