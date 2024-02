La presse française tire la sonnette d’alarme quant à la situation d’Achraf Hakimi depuis son retour de la CAN. Plusieurs médias avancent que l’international marocain ne performe plus comme il avait l’habitude de faire avec le PSG. Détails.

Après l’épopée des Lions de l’Atlas en Coupe du monde 2022, la sélection marocaine était très attendue par ses milliers de supporters en Coupe d’Afrique des Nations 2023. Mais l’aventure fut assez courte pour Walid Regragui et ses protégés. L’équipe nationale a abandonné le tournoi par l’Afrique du Sud (0-2) en huitième de finale.

Une énorme déception qui aura marqué plus d’un. Et selon le journal l’Équipe, la “déception a été à la hauteur du statut de grand favori du tournoi africain”. Cette déception semble peser sur Achraf Hakimi plus que n’importe qui, il a “très mal vécu ce revers” estime le quotidien sportif français.

Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont offert leur maillot aux supporters du PSG présents à Nantes ! 🔴🔵 (@FreeLigue1) pic.twitter.com/7ezKlYaQot — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) February 17, 2024

La raison? La star marocaine du PSG a raté une occasion en or avec le Maroc et cela l’a profondément déstabilisé. “Le Parisien est rentré à Paris le moral affecté par cette désillusion, d’autant plus que le latéral droit de 25 ans a manqué un penalty à la 85e minute de la rencontre alors que le score n’était encore que de 1-0 pour les Sud-Africains”, explique la même source.

Et depuis, l’Équipe avance que le joueur n’est pas retourné en France bien dans ses crampons. Mis à part le match contre Brest en Coupe de France, où le latéral droit a réalisé une passe décisive, ses prestations n’ont pas convaincu grand monde.

Le quotidien est revenu ensuite sur l’intégralité de ses apparitions, toutes compétitions confondues, depuis le come-back à Paris. Que ce soit contre la Real Sociedad en 8e de finale de la Ligue des champions ou face à Lille et Nantes en Ligue 1, Hakimi n’a “pas davantage marqué les esprits”.

La presse française a tout de même encensé le début de saison remarquable du joueur marocain avec son club. Depuis l’avènement de Luis Enrique à la tête du PSG, Hakimi semblait plus libre et plus dangereux pour les adversaires. Avec Ousmane Dembélé sur le côté droit, l’ex-Madrilène a été décisif lors de la phase aller du championnat.

“Il était souvent à l’origine des situations dangereuses de son équipe et régulièrement décisif puisque, toutes compétitions confondues avant la CAN, il avait délivré quatre passes décisives et inscrit quatre buts”.

En plus de la débâcle des Lions de l’Atlas lors de la CAN, d’autres éléments quant à son “retard à l’allumage” sont pointés du doigt. D’après les mêmes sources, l’éventuel départ de Kylian Mbappé, son meilleur ami, aurait joué un rôle important sur le moral du Marocain.

🚨 Real Madrid are keeping an eye on Achraf Hakimi’s situation. He could be an option for 2026. @diarioas #rmalive 🇲🇦 pic.twitter.com/pA6TVFSFJN — Madrid Zone (@theMadridZone) February 23, 2024

Récemment, le site espagnol Mundo Deportivo a dévoilé des nouvelles sur Hakimi. Il aurait ainsi pour but de rejoindre Mbappé au club qui l’a révélé au grand jour: le Real Madrid. “Ces derniers jours, des rumeurs, sans qu’elles puissent être confirmées auprès de son entourage, lui prêtaient des envies de départ cet été”, indique l’Équipe qui explique son “déclin” ainsi.

Lions de l’Atlas. Achraf Hakimi souhaite revenir au Real Madrid

Pour rappel, Achraf Hakimi est attendu au Maroc en mars pour disputer avec les Lions de l’Atlas deux matchs amicaux contre l’Angola et la Mauritanie. Ces derniers sont prévus, respectivement, pour les 22 et 26 mars prochain à Agadir.