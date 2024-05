Entre Chelsea et Hakim Ziyech, l’histoire est scellée. L’international marocain devrait rester à Galatasaray selon Fabrizio Romano, spécialiste des mercatos. Le club turc aurait levé l’option d’achat du magicien.

Alors qu’il avait du mal en Premier League avec Chelsea, Hakim Ziyech s’est vu prêter avec option d’achat par le club anglais à Galatasaray depuis le début de la saison. Toutefois, après un début marqué par plusieurs blessures, l’international marocain a eu droit à un début timide avec son nouveau club.

Mais cela fait désormais partie de histoire. Depuis quelques mois déjà, le virtuose marocains brille sous les couleurs de Galatasaray. En 21 matchs, toutes compétitions confondues, Ziyech a trouvé le chemin des filets à 8 reprises et délivré 4 passes décisives pour le compte du club turc.

Face à ce retour en forme du joueur marocain, Galatasaray n’a pas hésité à lever l’option d’achat du “deal” avec Chelsea. De leur côté, les Blues ont envoyé une lettre au club stambouliote pour ainsi confirmer le transfert permanent du Lion de l’Atlas. C’est ce qu’a affirmé ce mercredi Fabrizio Romano sur X (anciennement Twitter).

🚨🟡🔴 Hakim Ziyech will not return to Chelsea as he’s staying to Galatasaray on permanent move.

Obligation to buy clause, triggered and signed as Chelsea already sent letter to Gala confirming the agreement. pic.twitter.com/AAk8WHL3k2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2024