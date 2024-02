Après plusieurs semaines d’absence dues à une blessure, Hakim Ziyech devrait être fin prêt pour le prochain rassemblement des Lions de l’Atlas prévu en mars. L’international marocain a repris les entraînements avec son club, le Galatasaray.

Bonne nouvelle pour le Galatasaray mais aussi pour les Lions de l’Atlas. Selon des médias turcs, Hakim Ziyech sera pleinement opérationnel pour le derby turc face à Besiktas. L’international marocain a repris l’entraînement en prévision de ce match qui aura lieu dimanche prochain.

L’information a été confirmée ensuite par le journaliste Kaya Temel, connu pour sa proximité avec le club stambouliote. Ce dernier a affirmé dans un tweet qu’Okan Buruk, coach des Cim Bom Bom a d’ores et déjà commencé les préparations de ses protégés.

BİLGİ💥Antalyaspor maçının hazırlıklarına dün başlayan Galatasaray’da Serge Aurier, Hakim Ziyech ve Ndombele’nin tedavileri sürdü ve özel program dahilinde çalıştılar. Galatasaray bu akşamki antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. — Kaya Temel (@kayatemel_) February 25, 2024

La même source a indiqué que Ziyech et ses coéquipiers, Serge Aurier et Ndombele poursuivent leurs traitements et devraient figurer sur la feuille du match dimanche prochain. Ainsi, le “Magicien” devrait faire son retour pour l’un des matchs les plus importants de son club en Super Lig.

Pour rappel, le milieu de terrain marocain a manqué les 5 dernières rencontres de son club en championnat. Depuis la Coupe d’Afrique des Nations 2023, il n’a plus joué aucun match. D’ailleurs, il était absent lors du dernier match des Lions de l’Atlas face à l’Afrique du Sud (0-2), comptant pour les huitièmes de finale de la CAN.

C’est donc face à la Zambie, dernier match de poule, que le joueur de Galatasaray s’est retrouvé contraint de quitter la pelouse du Stade Laurent Pokou de San Pedro. Selon un ancien communiqué de son club, Ziyech souffrait d’une “distorsion de la cheville (entorse grave et rotation), un étirement et une tension du ligament latéral interne, du ligament latéral externe et une synovite dans la cheville gauche, ainsi qu’un œdème osseux dans les os formant la cheville”.

Lions de l’Atlas. Les blessures de Hakim Ziyech dérangent le Galatasaray

Et contrairement à ce que l’on avançait, maintenant qu’il est opérationnel, il devrait figurer dans la liste des joueurs convoqués par Walid Regragui pour prendre part aux deux matchs amicaux qui attendent l’équipe nationale les 22 et 26 mars. Les protégés du coach national devront affronter l’Angola et la Mauritanie.