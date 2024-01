Dévoilé récemment par Puma, les supporters des Lions de l’Atlas ont eu droit à un tout nouveau kit avec les couleurs du Maroc. Mais les prix affichés sur le site de la marque semblent choquer les Marocains.

Déception sur les réseaux sociaux. À quelques jours seulement du début de la Coupe d’Afrique des Nations, les prix des kits supporters affichés par Puma en choquent plus d’un. Les Marocains, fervents supporters de l’équipe nationale, jugent ces prix exorbitants.

Attendu par milliers à San Pedro pour soutenir les Lions de l’Atlas dans cette campagne continentale, nombre de Marocains ont voulu s’emparer dudit kit avant de faire le voyage. Mais les prix ont dissuadé plusieurs de ces derniers.

Sur le site officiel de ladite marque, les maillots des Lions de l’Atlas sont disponibles à partir de 2.155 dhs pour les adultes et de 1.730 dhs pour les plus jeunes. Quant au survêtement et au hoodie qui ont d’ailleurs fait sensation sur les réseaux, il faudra débourser pas moins de 1.840 dhs pour le premier et 1635 dhs pour le second.

Aussi, une énorme différence est constatée quand on change la devise sur le site de la marque. Ainsi, en passant du dirhams à l’euro, l’on découvre que le prix baisse significativement. Le maillot officiel passe donc à 89.95 euros soit près de 981,44 dhs. Même son de cloche pour le reste des produits.

@PUMA @pumafootball 😡😡

Il est inacceptable de proposer les maillots de l’équipe nationale marocaine @EnMaroc à des prix exorbitants au #Maroc, en comparaison avec leur prix de vente nettement moins cher (le double) en #Europe ! @FRMFOFFICIEL pic.twitter.com/wn14NVqekW — Ali KETTANI  (@Alikettanii) January 8, 2024

Sur X, cette affaire prend de plus en plus d’ampleur. Certains n’arrivent pas à comprendre à concevoir ces prix “démesurés”. D’autres comparent le niveau de vie en Europe et au Maroc pointant du doigt la différence des prix affichés en euro et en dirham.

Dears @pumafootball @PUMA Is there a reasonable reason why you’re selling the exact same Moroccan National team branded hoodie

in Europe for 75 Euros ‼️‼️

and in Morocco for 169 Euros⁉️⁉️ Cc: @EnMaroc @FRMFOFFICIEL🤔 pic.twitter.com/NPYDtdPV8l — Simo Ben (@Simo__Ben) January 8, 2024

Pour l’instant la marque n’a pas encore communiqué à ce sujet. Affaire à suivre.