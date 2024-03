Après l’annonce, en grande pompe, du départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain, la presse ibérique affirmait que le Real Madrid serait également intéressé par Achraf Hakimi. Face à ces convoitises, le club parisien a proposé un nouveau contrat au latéral droit marocain.

Le prochain mercato promet de grandes surprises! À quelques mois de la prochaine fenêtre des transferts, les annonces et spéculations battent leur plein. Et c’est au tour d’Achraf Hakimi d’être au centre de ces rumeurs insistantes concernant son départ du club parisien.

Ainsi donc, et après l’annonce faite par la presse espagnole de l’accord conclu entre le clan Mbappé et le Real Madrid, les regards se tournaient vers l’international marocain et meilleur ami de la star française. Les mêmes sources expliquaient alors que le latéral droit voulait revenir à la « Maison blanche”. L’on indiquait également que, du côté des Merengues, l’idée trotte dans la tête du management du club blanco.

Cependant, une nouvelle donne vient contrecarrer ce plan, presque-parfait. Révélée par le journaliste italien Nicolo Schira, l’information avance une potentielle pérennisation de Hakimi au sein du club parisien. Ainsi, cette saga prend une toute autre tournure avec notamment la proposition du PSG à Hakimi d’un nouveau contrat. “La direction dudit club veut prolonger le joueur jusqu’en 2028”, affirme le journaliste italien et spécialiste des mercato.

Cette démarche intervient alors que plusieurs grands clubs européens, à l’image de Manchester City, manifestent leur intérêt pour le Lion de l’Atlas.

Formé au Real Madrid, Hakimi a été pressenti pour succéder à Dani Carvajal en tant que latéral droit, un rôle crucial dans le onze de Carlo Ancelotti.

Si cette information vient à se confirmer, cela prouve qu’Hakimi est, et sera, dans les plans futurs du club de la capitale française et ce malgré la montée en puissance des critiques à son encontre. Avec ce contrat, le PSG cherche à stabiliser son effectif en s’assurant que d’autres talents clés restent fidèles au projet parisien.