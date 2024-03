Le sélectionneur national, Walid Regragui, a dévoilé, mercredi soir, la liste des Lions de l’Atlas convoqués pour le prochain rassemblement. De nouveaux noms figurent dans cette liste tandis que d’anciens cadres sont passés à la trappe. Or, la liste n’est pas du goût de tous les supporters!

Les Lions de l’Atlas s’apprêtent à se rassembler dans quelques jours. Pour la trêve internationale de mars, deux matchs amicaux sont prévus pour les protégés de Walid Regragui. Et comme l’on s’y attendait, ce dernier a dévoilé, hier soir, sa nouvelle liste des joueurs convoqués. Encore une fois, le coach a mis au point une liste qui laisse nombre d’amoureux de l’EN perplexes.

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراتي أنجولا و موريتانيا 🚨List for the two friendly matches against Angola & Mauritania#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/eAnsCRe5tk — Équipe du Maroc (@EnMaroc) March 13, 2024

D’emblée, l’on ne peut parler de cette liste sans évoquer le cas « Brahim Diaz ». Il s’agit d’un « conte » qui tenait, depuis l’année dernière, plus d’un en haleine. Après moult tractations et des rumeurs à ne plus en finir, le sort footballistique du jeune pépite madridista a été scellé. Le milieu du Real Madrid a bel et bien opté pour le Maroc. Un coup de maître de la FRMF, admettons-le!

مرحبا ابراهيم دياز مع أسود الأطلس 🤩 𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐡𝐨𝐦𝐞 @Brahim 🇲🇦🦁#DimaMaghrib pic.twitter.com/PsWqzblRTa — Équipe du Maroc (@EnMaroc) March 13, 2024

C’est l’une des grandes surprises de cette liste, et ce malgré les rumeurs qui annonçaient son arrivée. Mais la pression médiatique espagnole laissait croire que le joueur, d’origine hispano-marocaine, hésitait encore entre les deux pays. En tous cas, Diaz devrait insuffler une nouvelle énergie à l’onze national.

Outre Diaz, une autre pépite vient infuser du sang neuf et frais à la tanière des Lions. Du haut de ses 19 ans, Eliesse Ben Seghir a lui aussi eu droit à sa première convocation avec le Maroc. Milieu offensif évoluant à l’AS Monaco, il a joué pour la France (U16, U17, U18, U19 et U20), avant de choisir finalement le projet marocain.

نرحب جميعا باللاعب إلياس بن صغير مع أسود الأطلس 🦁 🚨 Ladies and gentlemen, 𝐥𝐞𝐭’𝐬 𝐰𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 Eliesse Ben Seghir with our National Team 🇲🇦#DimaMaghrib pic.twitter.com/pEjYXlNM2O — Équipe du Maroc (@EnMaroc) March 13, 2024

Natif de la région de Saint-Tropez, Ben Seghir est au centre de toutes les convoitises et ce depuis son jeune âge. Très technique, ses dribbles font le tour des réseaux sociaux après chaque rencontre. Toutefois, le jeune joueur connaît une saison assez difficile à la suite d’une succession de blessures. Il n’a disputé 9 matchs seulement cette année. Clairvoyant et agile, il pourrait devenir titulaire indiscutable dans le système de jeu de Regragui.

Parmi les nouvelles recrues de Regragui, l’on trouve Youssef Enriquez Lekhedim. À l’image de son compatriote Brahim, ce dernier évolue également au Real Madrid. Plus connu sous le nom de Yusi, il est d’abord passé par les jeunes catégories de La Roja ( U15, U17 et U18) avant de se tourner vers les Lionceaux de l’Atlas U20.

📽️🇲🇦 Youssef Enriquez Lekhedim’s recent performance against South Korea was truly exceptional.pic.twitter.com/LVRRyelyEp — MoroccanGrinta (@MoroccanGrinta) October 12, 2023

Âgé d’à peine 18 ans, Lekhedim évolue au poste de latéral gauche pour le club madrilène depuis 2017.

Actuellement, il évolue au sein de l’équipe Juvénile A du Real Madrid dirigée par l’ancien madridista Alvaro Arbeloa. L’année dernière, Yusi a remporté le triplé, à savoir le championnat, la Coupe des champions d’Espagne et la Coupe du Roi.

Doté d’une bonne condition physique, il est autant habile offensivement que défensivement. Il pourrait devenir important, au fil des années, sur le côté gauche des Lions de l’Atlas.

Parallèlement à ces nouveaux profils, d’autres ont refait leur comeback tandis que d’anciens cadres n’y figurent plus. Romain Saïss, Yunis Abdelhamid, Noussair Mazraoui, Amine Harit, Selim Amallah, Ismael Saibari, Abde Ez, Tarik Tissoudali et Sofiane Boufal n’ont pas été sélectionnés par Regragui.

Pour Mazraoui, Boufal et Saibari lesquels ont contracté des blessures, leur présence était incertaine. Mais pour le reste, la baisse de régime est la raison principale de leur absence du prochain stage de l’EN. Le capitaine des Lions Saïss, les milieux Harit et Amallah ainsi que les attaquants, Ezzalzouli et Tissoudali payent ainsi les frais de la débâcle de la Coupe d’Afrique des Nations 2023.

Depuis la sortie précoce de la sélection marocaine par les mains de l’Afrique du Sud en 8e de finale, ces derniers sont largement critiqués et pointés du doigt… au même niveau que Regragui. Il convient de rappeler que plusieurs voix demandaient le départ du sélectionneur marocain, seul et unique responsable de l’élimination des Lions.

D’un autre côté, Yahya Attiat Allah, Achraf Dari et Soufiane Rahimi signent leur retour. Si le troisième mérite amplement cette place, l’on ne comprend pas pourquoi Dari a été sélectionné.

L’ancien du Wydad de Casablanca qui poursuit sa carrière avec le club belge de Charleroi, n’a pas vraiment eu de temps de jeu cette année puisqu’il n’a disputé que 8 matchs.

De même, il n’a plus revu la sélection depuis le mondial 2022. La même situation s’applique à Attiat Allah. Le latéral gauche n’a vraiment pas joué cette année, ni avec le WAC ni avec le FK Sotchi russe. Depuis son transfert, il n’a disputé moins de 25 minutes seulement.

Avec le niveau qu’il affiche depuis certains mois, Rahimi, ancien joueur du Raja de Casablanca, aurait dû figurer sur la liste des joueurs convoqués pour prendre part à la CAN 2023.

D’ailleurs c’est l’un des points que tous les experts marocains reprochaient au coach. Attaquant du club d’Al-Aïn, il se distingue au fil des compétitions, en championnat comme en Ligue des champions d’Asie. Avec pas moins de 28 matchs joués cette saison, toutes compétitions confondues, l’international marocain a trouvé le chemin des filets à 14 reprises tout en délivrant 7 assists. Alors que le côté offensif des Lions de l’Atlas pèche par son efficacité, Rahimi devrait être la planche de salut de Regragui.

Dans cette même lignée, certains commentateurs estiment que Sofyan Amrabat était de trop dans cette liste. Le milieu défensif de Manchester United traverse une mauvaise passe. Depuis son transfert en Premier League, il ne fait qu’essuyer les critiques des fans des Red Devils et ceux de la presse anglaise. Le club songerait même à le renvoyer.

Lions de l’Atlas. Les jours d’Amrabat au Manchester United sont comptés

La dernière fois qu’Amrabat a vraiment fait parler de lui, positivement, remonte à la Coupe du monde. Son travail colossal au milieu de terrain des Lions de l’Atlas a joué un rôle important dans l’épopée de ces derniers.

À ce sujet, plusieurs se demandent, encore et toujours, pourquoi, Rabie Hrimat, milieu défensif et capitaine de l’AS FAR n’est pas encore sélectionné. Ce dernier excelle à son poste depuis 2 saisons et est on ne peut plus régulier. Récemment, M’hamed Fakhir, l’ancien sélectionneur et grande figure du football national, l’a carrément comparé à Busquets: simple et efficace.

Les Lions de l’Atlas affrontent en amical l’Angola et la Mauritanie

Et pour couronner le tout, Regragui a rendu public, cette fois-ci, sans la traditionnelle conférence de presse où il explique ses choix de joueurs. Ses choix resteront donc sans aucune réponse alors que la polémique enfle sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle liste présente autant de bonnes que de moins bonnes surprises. Cependant, il s’agit que deux matchs amicaux en attendant les vraies échéances de l’EN.