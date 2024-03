Le divorce est presque consommé entre Sofyan Amrabat et les fans de Manchester United. Virulemment critiqué depuis plusieurs semaines déjà, l’international marocain a fait l’objet, une fois encore, d’une avalanche de remontrances après le derby dimanche dernier.

Amrabat devrait faire, prochainement, ses adieux à la Premier League. Prêté par Fiorentina aux Red Devils, les supporters du club anglais été enthousiastes à l’idée d’intégrer ce joueur qui s’est brillamment distingué avec le Maroc, lors du mondial au Qatar.

I remember the way you lot begged for the Amrabat deal to be finalised 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 — Lippy (@LickshotLippy) March 3, 2024

Cependant, la joie de ces derniers n’a duré que le temps de quelques matchs. Le milieu de terrain défensif a enchaîné des prestations peu convaincantes, sous les couleurs du Manchester United, un club extrêmement exigeant.

Et la dernière déconvenue du « Gladiateur » marocain remonte à hier dimanche face à Manchester City. D’emblée, l’international marocain a démarré ce derby de Manchester sur le banc. Ce n’est qu’à la 82e minute qu’il est entré en jeu remplaçant ainsi Kobbie Mainoo. Toutefois, il ne lui aura fallu que 16 minutes pour confirmer les « dires » de certains médias anglophones.

amrabat just remembered he’s captain haaland in fpl

pic.twitter.com/QCeQEN9SyV — izzi (@cfczi) March 4, 2024

Un mauvais contrôle du Marocain a coûté à son équipe un but en temps additionnel. Erling Haaland a profité de ce précieux présent d’Amrabat pour venir ainsi alourdir le score (3-1), concédant de la sorte la 11e défaite de United cette saison.

Cette gaucherie lui a valu les critiques acerbes des supporters qui n’ont pas hésité à réclamer son renvoi, illico presto, vers l’ACF Fiorentina.

£10m loan fee for Amrabat was shocking business. Ten Hag will pay for his crimes 😭 — 𝐂𝐨𝐧𝐧𝐨𝐫 (@UtdEra_) March 4, 2024

Amrabat just signed the end of his loan deal with that mistake, back to Fiorentina you pop this summer lol — 🏴‍☠️ (@FuadCadani) March 3, 2024

Terminate Amrabat’s loan after the game man. — 天蝎座 (@UtdEIIis) March 3, 2024

Maintenant qu’il est tombé en disgrâce, l’avenir du Lion de l’Atlas au sein de l’Old Trafford est sur la sellette. La direction de Manchester United a laissé entendre, officieusement, qu’elle ne compte pas lever l’option d’achat. Dans ce sens, des sources proches du club affirment qu’il retournera certainement en Serie A à la fin de son contrat.

Fiorentina ‘are concerned that Sofyan Amrabat is lowering his transfer value while on loan at Manchester United’ after his howler allowed Erling Haaland to score for Manchester City https://t.co/HVouZbZ8gR — Mail Sport (@MailSport) March 4, 2024

Du côté de l’Italie, la presse transalpine annonce le retour imminent d’Amrabat au « bercail ». Selon Football Italia, Fiorentina accuse Manchester United de faire baisser la valeur marchande dudit joueur. La raison? Le club anglais ne tire pas profit du potentiel du meilleur du Lion de l’Atlas en l’alignant en tant que latéral gauche, lui qui joue d’habitude au poste de milieu de terrain.

Il convient de rappeler qu’un club saoudien serait intéressé le Marocain… En tous cas c’est ce qu’annonçait le site Win-Win le mois dernier. Il aurait même reçu une « offre très alléchante » pour rejoindre le championnat saoudien dès cet été.