Éloigné des terrains depuis 2 semaines suite à une blessure, l’international Marocain Azzedine Ounahi s’est retrouvé dans nouvelle la liste du sélectionneur Walid Regragui. Certains supporters de l’Olympique de Marseille ne semblent guère comprendre cette convocation.

Jeudi dernier, le sélectionneur national dévoilait la liste des Lions de l’Atlas convoqués pour le prochain rassemblement. Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le Maroc devra faire face à la Tanzanie le 21 novembre.

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراتي إريتريا و تنزانيا

🚨 Our National Team’s Squad list for the next matches against Eritrea & Tanzania#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/UOmXGUltZH

