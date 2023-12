Auteur d’un match exceptionnel, Hakim Ziyech ne cesse de faire parler de lui après cette nuit magique du 29 novembre au Rams Park. On l’aura remarqué sur la pelouse, mais le Lion de l’Atlas le confirme: Ziyech a retrouvé le chemin des filets et celui du bonheur avec son nouveau club, le Galatasaray turc.

Si certains mettent en doute le talent incontestable de Ziyech, le joueur du Galatasaray balaie d’un revers « de pied » ces rumeurs infondées.

« J’ai retrouvé mon bonheur » a-t-il lâché au média néerlandais Voetbal International en marge de son dernier match de Ligue des champions. “Je peux être moi-même ici et j’ai l’impression de m’épanouir à nouveau”, a soutenu le jeune trentenaire. Depuis son transfert à Chelsea, le joueur est devenu une version pâle de “Ziyech d’Ajax”.

En effet, le lion de l’Atlas a eu du mal à se faire une place en Premier League. Mais tout cela semble être de l’histoire ancienne.

Hakim Ziyech has now 9 UCL goals and 10 assists

Sur la pelouse du Rams Park, Ziyech a retrouvé sa confiance et son sourire narquois et ce malgré sa nonchalance qui le caractérise. « Je m’amuse, je profite du football », explique-t-il. L’on pourrait ainsi dire que le « Hakim Ziyech prime » est enfin de retour!

Vidéo. C1: un doublé de Ziyech permet au Galatasaray d’accrocher le Manchester United

Rappelons que le Lion de l’Atlas a marqué 2 coups francs spectaculaires à la 29e et 62e minute. Et pour couronner le tout, c’est grâce à une de ses passes que son club a réussi à égaliser (3-3). Pour sa prestation, le joueur a été sacré homme du match en plus de figurer dans l’équipe type de cette semaine de la fameuse Ligue des champions.

all the love and support ziyech receives from the galatasaray fans it warms my heart 🥺🧡❤️pic.twitter.com/jN5J75jzbq — Soukaina 𓂆 🇵🇸🇲🇦 (@parrillasgldn) November 29, 2023

À quelques semaines de la Coupe d’Afrique des Nations, Walid Regragui devrait lui aussi se réjouir des derniers résultats du milieu de terrain du Galatasaray. Si Ziyech garde ce rythme, il est certain qu’il fera son entrée à la CAN boosté à fond.