Les choses se compliquent pour le capitaine des Lions de l’Atlas. Depuis son arrivée à Galatasaray, Hakim Ziyech fait face à plusieurs blessures qui l’ont gardé loin des pelouses pendant longtemps cette saison. Même chose en sélection, le magicien rame sous les couleurs marocaines. L’on pourrait ainsi le retrouver en Arabie saoudite dès cet été. Une voie de garage en somme.

Hakim Ziyech, l’un des joueurs les plus talentueux de l’équipe nationale connaît une passe difficile en ce moment. Il convient d’abord de rappeler que cela ne date pas d’aujourd’hui. Star de l’Ajax Amsterdam et de l’Eredivisie, ce n’est que depuis son transfert à Chelsea que les choses ont commencé à basculer.

Après un bon début avec le club anglais, la situation change dès sa 2e saison. Le Marocain ne s’est pas vraiment intégré au schéma de jeu des “Blues” ni au rythme de la Premier League. Complètement délaissé par Thomas Tuchel, alors coach de Chelsea, Ziyech cherchait une porte de sortie pour relancer sa carrière. En août 2023, il intègre le Galatasaray en s’engageant dans le cadre d’un prêt.

Hakim Ziyech’s Goal vs Watford

This win was the last time Chelsea were top of the league (1 December 2021).

pic.twitter.com/OIeMOehJA1

— Archives (@CFCRetro) February 2, 2024