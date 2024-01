La star du Onze National, Hakim Ziyech pourrait se retrouver en Championnat d’Arabie Saoudite (Saudi League) juste après la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Un club saoudien serait fortement intéressé par le profil du marocain.

Après un bref passage en Turquie, Hakim Ziyech pourrait terminer la saison au Saudi League. Selon le média britannique Daily Mail, le club d’Al Shabab serait énormément intéressé par le “magicien” marocain. Ce n’est pas vraiment nouveau. De fait, le club avait fait part de son intérêt plus tôt en 2023. Mais cette fois, Ziyech semble être une priorité pour Al Shabab.

As Walid Regragui sayed: “When you give Hakim Ziyech love and trust, he dies for you.” 🥹❤️‍🩹 pic.twitter.com/JERJUy5Zbw

Actuellement, Al Shabab siège à la 11e place du classement du Championnat saoudien. C’est donc dans cette perspective de redresser l’équipe que la direction compte mener une vaste opération de recrutement de joueurs de formation européenne. Ainsi, en plus de Ziyech, d’autres grands noms devraient rejoindre le club riyadien à l’image du portier David de Gea ou encore Ivan Rakitic et le jeune Miguel Almirón.

Il convient de rappeler que le joueur est toujours sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2025. Il a été prêté à Galatasaray l’été dernier. Malgré une saison marquée par plusieurs blessures, le joueur a été tout de même décisif pour son club. En 14 apparitions, il a trouvé le chemin des filets à 4 reprises tout en délivrant 2 passes décisives.

Hakim Ziyech became the third player to score two free kicks in the Champions League in one match since 2004 after scoring against Manchester United.

He created History 🫶🏻 pic.twitter.com/fIUr6sFo5Z

