Le rassemblement du mois mars se termine sur une note amère. Le sélectionneur marocain Walid Regragui est depuis hier au cœur d’une déferlante de critiques sur les réseaux sociaux.

Match après match, le capital de sympathie de Walid Regragui prend des coups. Hier, la sélection marocaine jouait sa deuxième et dernière rencontre prévue pour la trêve internationale du mois de mars.

Ainsi, l’équipe du Maroc accueillait sur la pelouse du Grand Stade d’Agadir la Mauritanie (0-0) dans le cadre d’un amical. Attendus par les supporters des Lions de l’Atlas, les gradins étaient au complet ce soir-là dans la capitale du Souss. Mais pas pour longtemps…

Sur les images diffusées par Arryadia, des supporters ont quitté le stade bien avant le coup de sifflet final. Dès la 75e minute de jeu, l’on observait qu’une bonne partie des fans se dirigeaient vers la sortie. La raison? Le jeu du onze national était on ne peut plus stérile.

Sur les réseaux sociaux, c’est, encore une fois, Walid Regragui qui est tenu pour responsable. Le coach est pointé du doigt par une grande partie des internautes marocains. C’est en effet le cas sur X (anciennement Twitter).

Nombreux sont ceux qui estiment que depuis la Coupe du monde 2022, Regragui ne présente plus que des pâles copies tactiques de l’EN. Hier, l’efficacité devant les cages adverses n’était toujours pas au rendez-vous alors que c’est l’un des points qui revient à la charge du sélectionneur depuis la Coupe d’Afrique des Nations 2023.

Depuis un an, l’équipe fait du surplace (régresse ?). Et la ça commence à se ressentir très sérieusement.

Deuxième match, deuxième prestation sans saveur. Peu d’occasion, aucune certitude et au final plus de joueurs qui déçoivent que de joueurs satisfaisants.

Regragui n’a plus rien à donner à l’équipe nationale. C’est un entraîneur incapable de developer le jeu. On a une can à domicile dans un an, si on continue comme ça on la perdra et en ce moment là on devra abolir le football dans le pays. @FRMFOFFICIEL @EnMaroc

Lors des 3 derniers matchs de l’équipe nationale, l’attaque marocaine n’a réussit à inscrire aucun but. Durant la rencontre contre l’Angola, les protégés de Regragui ont gagné grâce à un but CSC de David Carmo. L’animation offensive du tacticien marocain est donc au plus bas.

🔴Morocco 0 goals in the last three matches.

🔴The goal against Angola was an own goal.

🔴Three games where Walid Regragui didn’t bring anything tactically. This is no longer possible and the association must take action. pic.twitter.com/WroPMfdwaG

— 11LIONS.NL🦁 (@11LionsNL) March 27, 2024