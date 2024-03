L’entraineur de l’équipe nationale de football des moins de 23 ans, Tarek Sektioui, a convoqué 27 joueurs pour les matchs amicaux contre l’Ukraine et le Pays de Galles, prévus respectivement les 22 et 26 mars courant à Antalya en Turquie.

Selon un communiqué de la Fédération Royale Marocaine de Football, ces deux confrontations amicales servent de préparation aux Jeux Olympiques-2024, prévus l’été prochain à Paris.

السيد طارق السكتيوي يستدعي 27 لاعبا لمباراتي أوكرانيا وويلز

Squad list of our Olympic National Team called up for the two friendly matches against Ukraine & Wales#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/vsi193kOjg

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) March 14, 2024