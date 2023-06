La lettre adressée le 14 mars 2023 par Pedro Sánchez au roi Mohammed VI continue de faire des remous du côté de la presse espagnole conservatrice. Selon El Debate, l’envoi de la carte n’aurait jamais eu lieu. Faux !

« Sánchez avoue enfin qu’il ne sait pas quand, ni comment, ni qui a envoyé la lettre de cession du Sahara au Maroc », écrit le journal espagnol El Debate, documents à l’appui. Une nouvelle sortie qui prouve, s’il le faut encore, que la décision prise par Pedro Sanchez, annonçant un changement de la position de l’Espagne en faveur du Maroc fait toujours mal.

« Pedro Sánchez n’a envoyé aucune lettre au roi du Maroc pour changer le demi-siècle de tutelle de l’Espagne sur le Sahara et céder le contrôle de l’ancienne colonie espagnole à Mohammed VI à Rabat. Et s’il l’a fait, il ne peut pas montrer l’originale ni être capable d’expliquer comment cela a été géré », soutient ce média conservateur.

Une nouvelle attaque prévisible en cette période d’effervescence électorale où le Maroc est invité, à son corps défendant, à toutes les chamailleries électorales qui pullulent de l’autre rive de la Méditerranée.

Pour le moment, le gouvernement espagnol ne s’est toujours pas prononcé autour de cette nouvelle théorie qui fait la joie de l’extrême droite et la réconforte dans sa thèse complotiste.

Toutefois, le média ibérique est convaincu que la missive n’a jamais existé. Pour appuyer sa théorie, El Debate cite un document portant le numéro de série 00001-00079114, signé le 16 juin par la directrice du Département de la coordination technique et juridique de la présidence du gouvernement espagnol, Beatriz Pérez Rodríguez.

Dans celui-ci, la Moncloa avouerait qu’elle « ne sait pas qui, comment ou même quand, la fameuse lettre a été envoyée ».

Ces dires ne prouvent, en aucun cas, que ladite lettre n’a jamais existée comme tente de le démontrer ce pure-player proche des milieux conservateurs.

D’autant plus que le quotidien El Pais a publié le 23 mars 2022 ce fameux document daté du 14 mars, et ce à quelques jours seulement de la diffusion du communiqué du palais royal, le 18 mars 2022.

« L’Espagne considère l’initiative marocaine d’autonomie, présentée en 2007, comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend », indiquait le communiqué, soulignant « les efforts sérieux et crédibles du Maroc dans le cadre des Nations Unies pour trouver une solution mutuellement acceptable ».

Au lendemain de cette annonce, laquelle a pris tout le monde de court, les rumeurs fusèrent de toutes parts. La dernière en date est cet article qui sème le doute sur l’existence de ladite missive.

De fait, bon nombre de conservateurs reprochent à Sanchez d’avoir confié à Rabat le soin de l’annonce de cette décision historique.

Certains l’ont même accusé d’être à la solde du Maroc et de faire prévaloir les intérêts du royaume au détriment de ceux de l’Espagne, à cause de cette prise de position laquelle a contribué au réchauffement des relations bilatérales, après un hiver trop long entre Rabat et Madrid, ponctué de tensions et de bisbilles diplomatiques.