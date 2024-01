Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont mené dans la nuit de jeudi à vendredi des frappes aériennes contre les Houthis au Yémen, accusés d’entraver la navigation internationale en mer Rouge. Voici quatre choses à savoir sur ces rebelles qui contrôlent une grande partie du Yémen.

Les Houthis sont soutenus par l’Iran, poids lourd régional et ennemi juré d’Israël.

Ils font partie de l' »axe de la résistance », qui regroupe les mouvements anti-israéliens de la région, allant du Hamas palestinien au Hezbollah libanais, en passant par des groupes en Irak et en Syrie.

Yemeni army Houthis are starting the big war and Sana people are ready to defend their land. It will survive in Yemen and the Gulf of Aden in the Red Sea. pic.twitter.com/ftJhETVWdi

— Volkan Albistan 🇵🇸 (@valbistan) January 12, 2024