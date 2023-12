Dix rebelles Houthis du Yémen ont été tués dimanche en mer Rouge, selon des sources portuaires yéménites, après que l’armée américaine a affirmé avoir coulé trois de leurs navires en réponse à des attaques ayant visé un porte-conteneurs d’un transporteur danois.

« Dix Houthis ont été tués et deux ont été blessés lors de la frappe américaine sur des bateaux Houthis qui tentaient d’intercepter un navire en mer au large de Hodeida », a déclaré une des deux sources portuaires.

Les blessés ont été secourus et transportés à l’hôpital et quatre autres personnes ont survécu, selon les sources portuaires ayant parlé à l’AFP sous couvert d’anonymat.

L’armée américaine avait affirmé plus tôt avoir coulé trois navires des rebelles Houthis, après des attaques en mer Rouge d’un porte-conteneurs du transporteur danois Maersk.

Visés par des tirs Houthis, des hélicoptères américains « ont riposté en état de légitime défense, coulant trois des quatre petits navires, et tuant les équipages », avait indiqué le Commandement militaire américain au Moyen-Orient (Centcom) dans un communiqué, précisant que le quatrième bateau avait « fui la zone ».

Iranian-backed Houthi small boats attack merchant vessel and U.S. Navy helicopters in Southern Red Sea

On Dec. 31 at 6:30am (Sanaa time) the container ship MAERSK HANGZHOU issued a second distress call in less than 24 hours reporting being under attack by four Iranian-backed… pic.twitter.com/pj8NAzjbVF

— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 31, 2023